Viceministra vietnamita destaca cuatro tareas para aprovechar recursos de connacionales en ultramar

Hanoi (VNA)- La viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang destacó cuatro grupos de tareas prioritarias para implementar la Resolución N.º 23-NQ/TW sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero.



En una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias sobre las novedades en el trabajo relativo a los connacionales en el exterior, Thu Hang subrayó un nuevo enfoque basado en el acompañamiento, la creación de mecanismos y el aprovechamiento de los recursos de la comunidad.



La Resolución N.º 23-NQ/TW, firmada el 2 de agosto de 2026 por el Secretario General del Partido y Presidente de la nación, To Lam, en representación del Buró Político, reafirma la importancia estratégica de la labor relativa a los vietnamitas residentes en el extranjero, después de más de 20 años de implementación de la Resolución N.º 36-NQ/TW sobre el tema.



Thu Hang acotó que la Resolución continúa reafirmando que los vietnamitas en el extranjero son una parte inseparable de la patria y un componente importante de la estrategia de gran unidad nacional, así como de la estrategia de desarrollo y fortalecimiento del progreso integral del país.



Uno de los principales cambios consiste en reconocer, por primera vez, a los vietnamitas en el extranjero como uno de los recursos estratégicos importantes del país. Según Le Thi Thu Hang, la fuerza nacional no procede únicamente de los recursos internos, sino también de la inteligencia, el potencial, el prestigio y las redes de conexión de más de 6,5 millones de vietnamitas que residen fuera del país en todo el mundo.



La Resolución también destaca el espíritu de reconciliación nacional, dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, respetando las diferencias que no sean contrarias a los intereses nacionales. Este enfoque contribuirá a fortalecer los vínculos entre los vietnamitas dentro y fuera del país, consolidar el consenso y promover la gran unidad nacional.



Al mismo tiempo, la Resolución exige renovar el enfoque y los métodos de trabajo, pasando de la movilización, reunión y atención al acompañamiento, la creación de mecanismos y el aprovechamiento de recursos.



Según la viceministra, acompañar significa seguir protegiendo los derechos e intereses legítimos de los vietnamitas en el extranjero, apoyar su integración y desarrollo en los países de acogida, preservar el idioma vietnamita y la identidad cultural y fortalecer sus vínculos con la patria.



La creación de mecanismos implica perfeccionar las políticas y generar condiciones favorables para que los vietnamitas en el extranjero participen en el desarrollo nacional, especialmente mediante la atracción de expertos, intelectuales y empresarios, así como la promoción de la inversión, los negocios, la investigación científica, la transferencia tecnológica y la innovación.



El aprovechamiento de recursos, por su parte, no se limita a los recursos financieros, sino que abarca conocimientos, tecnología, experiencia de gestión, redes internacionales, prestigio y posición de la comunidad vietnamita en los países de acogida.



La viceministra destacó además que la Resolución reafirma la disposición del Partido y el Estado a escuchar y valorar las contribuciones constructivas de los vietnamitas en el extranjero. Todos, independientemente de dónde residan, pueden contribuir al país de distintas maneras, afirmó.



Para llevar la Resolución a la práctica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Extranjero se concentrarán en cuatro grupos de tareas prioritarias.



El primero es intensificar la información, comunicación y divulgación de la Resolución, creando unidad de criterio y acción entre los ministerios, sectores, localidades, representaciones vietnamitas en el extranjero y la comunidad.



El segundo es institucionalizar y concretar la Resolución mediante programas, planes y mecanismos de implementación. El Ministerio de Relaciones Exteriores asesorará la elaboración del Programa de Acción del Gobierno y de su plan de implementación, además de coordinar la revisión y perfeccionamiento de las políticas pertinentes.



El tercero es construir mecanismos y un ecosistema para conectar los recursos de los vietnamitas en el extranjero, mediante bases de datos y redes de expertos, intelectuales, científicos, empresarios y jóvenes, vinculándolos con las necesidades de desarrollo del país.



El cuarto es renovar los métodos de implementación, reforzando el papel de las representaciones vietnamitas en el extranjero como centros de conexión y pasando de la organización de actividades a la creación de mecanismos de conexión a largo plazo.



La viceministra expresó su confianza en que, con la participación de todo el sistema político y el acompañamiento de la comunidad vietnamita en el extranjero, la Resolución N.º 23-NQ/TW se traducirá pronto en acciones concretas y permitirá aprovechar más eficazmente sus recursos para la construcción y defensa de la Patria en la nueva etapa./.

VNA