Política

Vietnam conmemora en Beijing hitos históricos del país

Vietnam destaca el papel de la diplomacia y la seguridad pública en la protección nacional y la integración internacional.

El embajador vietnamita en China, Pham Thanh Binh, interviene en la cita. (Foto: VNA)
El embajador vietnamita en China, Pham Thanh Binh, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - La Embajada de Vietnam en China, en coordinación con la Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Beijing, celebró hoy un programa conmemorativo por el 81.º aniversario de la Revolución de Agosto, el Día Tradicional de la Seguridad Pública Popular y la fundación de la Diplomacia Vietnamita.

El acto permitió repasar los principales hitos, logros y contribuciones del Partido, el pueblo, la fuerza de Seguridad Pública Popular y el sector diplomático durante las últimas ocho décadas, así como rendir homenaje a las generaciones precedentes y reafirmar el compromiso de preservar y promover los valores tradicionales en la nueva etapa de desarrollo del país.

Durante la ceremonia, el embajador vietnamita en China, Pham Thanh Binh, destacó los importantes logros alcanzados por Vietnam en los últimos 81 años y las contribuciones de la diplomacia y la seguridad pública a los éxitos generales del país.

En el contexto de una nueva etapa de desarrollo, señaló que las tareas de ambos sectores son cada vez más exigentes y requieren una coordinación más estrecha con otros ministerios y organismos para asesorar oportunamente al Partido y al Estado en la formulación de políticas y orientaciones, así como para aplicar eficazmente las estrategias de desarrollo.

Tras 81 años de construcción y crecimiento, la Seguridad Pública Popular se ha consolidado como una fuerza clave para proteger la seguridad nacional, mantener el orden y la estabilidad social y contribuir a las relaciones exteriores del Partido, la diplomacia del Estado y la integración internacional en materia de seguridad.

Por su parte, Nguyen Van Kien, jefe de la Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en China, afirmó que los avances alcanzados desde la fundación de la fuerza hace 81 años han contribuido a mantener un entorno estable, pacífico y seguro para el desarrollo y la integración internacional del país.

Según Van Kien, estos logros son resultado del liderazgo del Partido, la gestión unificada del Estado, la unidad dentro de la fuerza de Seguridad Pública Popular y la confianza y el apoyo de la población.

Ante la evolución compleja de la situación internacional y regional, la fuerza de Seguridad Pública Popular y la Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en China continuarán reforzando la coordinación con los organismos pertinentes, la Embajada y las representaciones vietnamitas en el extranjero para contribuir de manera más eficaz al desarrollo del país./.

VNA
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