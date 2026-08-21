Hanoi exhibe cientos de documentos, libros y periódicos sobre Revolución de Agosto

Hanoi (VNA) - Con motivo del 81.º aniversario del éxito de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945), el Centro Cultural y de Bibliotecas de Hanoi organiza una exposición temática sobre la histórica revolución de 1945 en el número 47 de la calle Ba Trieu, barrio de Cua Nam.



Con más de 300 documentos, libros y periódicos, la exposición pone de relieve el papel del Partido Comunista de Vietnam y del Presidente Ho Chi Minh en la victoria de la Revolución de Agosto, así como el significado histórico y la trascendencia de la Declaración de Independencia de 1945 y el proceso de renovación, integración internacional y desarrollo de Vietnam.



A través de los materiales expuestos, los visitantes pueden acercarse a los acontecimientos históricos del otoño de 1945, cuando el Levantamiento General se extendió por todo el país, poniendo fin a la opresión y permitiendo al pueblo vietnamita tomar las riendas de su país y de su propio destino.



Entre los materiales destacan numerosos documentos sobre los acontecimientos del 2 de septiembre de 1945 en la plaza Ba Dinh, donde el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia y proclamó ante el pueblo vietnamita y la comunidad internacional el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, abriendo una nueva era de independencia nacional.



Más allá de presentar información histórica, la exposición busca acercar los valores del pasado al público, especialmente a las generaciones más jóvenes. A través de libros, periódicos y documentos de archivo, los visitantes pueden comprender mejor los sacrificios y las pérdidas sufridos por las generaciones anteriores y, de este modo, valorar más profundamente la independencia, la libertad y la paz de las que disfruta el país en la actualidad.



Según los organizadores, la exposición contribuye a promover las tradiciones patrióticas y fortalecer el orgullo nacional, al tiempo que fomenta el sentido de responsabilidad y el deseo de contribuir a la construcción y el desarrollo del país.



La muestra permanecerá abierta al público hasta el 5 de septiembre de 2026./.

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