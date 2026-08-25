Exposición destaca vínculos del Presidente Ho Chi Minh con regiones del sur y Altiplanicie Occidental

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El Museo Pleiku, en la provincia vietnamita de Gia Lai, inauguró hoy una exposición temática que reúne valiosas fotografías, documentos y objetos relacionados con el Presidente Ho Chi Minh y sus vínculos con las regiones del sur y la Altiplanicie Occidental.



La muestra conmemora el 81.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945) y del Día Nacional (2 de septiembre de 1945).



La exposición presenta 150 objetos seleccionados por el Museo Pleiku y la filial del Museo Ho Chi Minh en Ciudad Ho Chi Minh, que recrean la trayectoria histórica desde la llegada del entonces joven Nguyen Tat Thanh a Saigón-Gia Dinh (actual Ciudad Ho Chi Minh) hasta su dedicación a la causa de la liberación y reunificación nacional.



La muestra se divide en cuatro secciones, que recorren los lugares vinculados al Presidente Ho Chi Minh, su viaje en busca del camino para salvar al país, sus estrechos lazos con las distintas regiones y el profundo afecto que le profesaban los habitantes locales. También presenta los avances y la transformación de Ciudad Ho Chi Minh y Gia Lai.



El evento brinda a los visitantes la oportunidad de rendir homenaje a las generaciones anteriores que sacrificaron sus vidas por la independencia, la libertad y la reunificación nacional. Al mismo tiempo, contribuye a recordar a las nuevas generaciones su responsabilidad de preservar y promover los valores históricos y el patrimonio legado por sus predecesores.



La exposición permanecerá abierta al público hasta el 25 de septiembre./.

VNA