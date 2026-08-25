Exposición en Gia Lai promoverá la diversidad cultural y turística de Vietnam

Gia Lai, Vietnam (VNA)- Una exposición que destaca el turismo, el patrimonio cultural y la integración internacional de Vietnam se celebrará del 5 al 9 de septiembre en la provincia central de Gia Lai, en el marco del "Año Nacional del Turismo – Gia Lai 2026", con la participación de 17 provincias y ciudades.



Organizada por el Centro de Exposiciones de Cultura y Artes de Vietnam (dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo) en coordinación con organismos competentes, la muestra tiene como objetivo promover el patrimonio cultural, los recursos naturales y los productos turísticos distintivos tanto de Vietnam como de Gia Lai.



Asimismo, busca crear oportunidades para que las localidades establezcan vínculos, intercambien experiencias e impulsen la cooperación turística regional e interregional.



El evento reunirá a 17 provincias y ciudades: Dien Bien, Thai Nguyen, Phu Tho, Hung Yen, Ninh Binh, Thanh Hoa, Quang Ngai, Dak Lak, Gia Lai, Tay Ninh, Ca Mau, Dong Thap, An Giang, Da Nang, Hue, Can Tho y Ciudad Ho Chi Minh.



Sus espacios de exhibición mostrarán el patrimonio cultural, paisajes naturales, sitios históricos, festivales, aldeas artesanales, productos turísticos, gastronomía, especialidades locales y artículos del programa "Una Comuna, Un Producto" (OCOP), resaltando así la diversidad de los recursos culturales y turísticos de Vietnam.



Habrá espacios temáticos dedicados a presentar sitios reconocidos por la UNESCO, vestigios nacionales especiales, el patrimonio cultural material e inmaterial, reservas mundiales de la biosfera, registros documentales y comunidades vietnamitas distinguidas como "Mejores Pueblos Turísticos" por ONU Turismo.



Cabe destacar el espacio "Puentes de la Memoria: Conectando con el Mundo", que exhibirá sitios del patrimonio mundial —como Angkor Wat (Camboya), la Gran Muralla China (China), el Taj Mahal (India), la Torre Eiffel (Francia) y las Pirámides de Guiza (Egipto)—, subrayando la diversidad del patrimonio global y el intercambio cultural en el contexto de la integración internacional.



Los programas culturales y artísticos incluirán música tradicional, canciones y danzas folclóricas, presentaciones de trajes étnicos y de Ao Dai (túnica tradicional vietnamita), así como espectáculos callejeros.



La ceremonia de inauguración está prevista para el 6 de septiembre a las 19:30 horas en el Centro de Convenciones de la provincia de Gia Lai./.

VNA