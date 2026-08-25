Gastronomía ayuda a Vietnam a destacar como destino turístico

Hanoi (VNA)- Un viaje puede comenzar con un monumento famoso, una playa o un sitio histórico, pero a menudo es un plato lo que los visitantes más recuerdan de Vietnam.



Puede ser un humeante tazón de pho (sopa de fideos de arroz con carne de res) en Hanoi, un bol de bun bo hue (sopa de fideos al estilo de Hue) en la antigua capital imperial, un banh mi (delicioso bocadillo vietnamita) en una calle de Ciudad Ho Chi Minh o un sencillo plato local degustado en un mercado.



Para los turistas, la comida ya no es simplemente una necesidad durante el viaje. Se ha convertido en una parte cada vez más importante de la experiencia viajera, ayudando a los visitantes a comprender la cultura, la gente y la vida cotidiana de los lugares que recorren.



El 17 de agosto, Vietnam ocupó el primer lugar entre los 10 mejores destinos gastronómicos en los premios NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026. Le siguieron Italia, Japón, Tailandia, Singapur, Melbourne (Australia), Francia, Auckland, Wellington y Hawke’s Bay (Nueva Zelanda).



Este resultado es notable, ya que Vietnam superó a destinos con una reputación consolidada en el mapa culinario mundial.



A medida que crece la competencia entre destinos, la gastronomía se está convirtiendo en una gran ventaja para Vietnam, que cuenta con una variada cocina regional, ricas historias culturales y experiencias que van desde la comida callejera hasta la alta cocina.



Con la inversión y el desarrollo adecuados, la gastronomía puede convertirse en un producto turístico por derecho propio, ayudando a atraer y fidelizar visitantes, prolongar sus estancias, aumentar el gasto y, lo importante, crear una marca de destino distintiva.



De necesidad básica a motivo de viaje



Durante mucho tiempo, la comida se consideraba un servicio complementario: los viajeros elegían un lugar para hacer turismo y luego buscaban dónde comer. Ese enfoque ha cambiado.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam y la Asociación Mundial de Turismo Gastronómico, el 81% de los turistas internacionales se interesa por la cocina local y destina entre el 25% y el 35% de su presupuesto a alimentos y bebidas.



Esto demuestra que comer es ahora una parte central de la experiencia, lo que ha llevado a las agencias a ofrecer rutas gastronómicas como productos independientes.



Vietnam se beneficia enormemente de dicha tendencia. Las marcadas diferencias entre la cocina del norte, el centro y el sur generan una diversidad notable dentro del propio país.



La gastronomía vietnamita refleja la vida cotidiana. Platos populares, puestos callejeros y mercados locales cuentan historias sobre el clima, los productos, la historia y las costumbres de cada comunidad. Este es, precisamente, el tipo de experiencia auténtica que buscan los viajeros modernos.



Pho de Hanoi, un patrimonio cultural inmaterial nacional. (Foto: VNA)



El atractivo de las experiencias cotidianas



Platos como el pho, el banh mi, el bun cha (fideos de arroz servidos con carne a la parrilla), los rollitos fritos y el banh xeo (panqueque chisporroteante) han pasado de ser recetas familiares a convertirse en nombres reconocidos internacionalmente, atrayendo a turistas que buscan probar lo que han visto en redes sociales.



El banh mi es el mejor ejemplo: de humilde comida callejera ha pasado a ser un símbolo global. El Festival del Banh Mi de Vietnam, cuya cuarta edición en 2026 reunió unos 150 puestos en Ciudad Ho Chi Minh, demuestra este impacto.



Eventos de ese tipo articulan todo un ecosistema turístico donde los visitantes degustan, observan la preparación, aprenden la historia del plato y comparten su experiencia. Una de las grandes fortalezas de la cocina vietnamita es que no requiere restaurantes de lujo para disfrutarse; una fonda, un puesto de calle o un mercado se convierten fácilmente en atractivos turísticos.



Los viajeros pueden ver cómo se prepara su comida, recorrer mercados con los locales, aprender a cocinar platos tradicionales o explorar mercados flotantes.



En el Sudeste Asiático, las experiencias culinarias influyen cada vez más en la elección del destino, ubicando a Vietnam como un referente clave, según datos de la plataforma Traveloka.



De la comida callejera al reconocimiento mundial



Otra gran oportunidad radica en el desarrollo del sector de alta gama. La llegada de la Guía Michelin ha otorgado a la gastronomía vietnamita una nueva dimensión internacional. Tras incluir 181 establecimientos en 2025 en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, la selección creció en 2026 a 193 locales: 11 con una estrella Michelin, 72 Bib Gourmand, 110 seleccionados y 3 con Estrella Verde.



Estas cifras refuerzan la imagen del país. Aunque los paisajes atraigan al turista, la oportunidad de cenar en restaurantes reconocidos representa un incentivo adicional para elegir el destino.



Cabe destacar que la alta cocina no desplaza a la comida callejera, sino que se complementan: una resalta la creatividad y la calidad, mientras la otra preserva la autenticidad y la vida diaria.



Esa es la fortaleza distintiva de Vietnam: un viaje culinario puede empezar con un plato callejero accesible y culminar con una cena elaborada en un restaurante de primer nivel.



Preservando sus tradiciones e impulsando su calidad y creatividad, la cocina vietnamita continuará siendo una poderosa embajadora del país en el turismo mundial./.