Mercado del Festival de Vu Lan registra una fuerte demanda de ofrendas vegetarianas y servicios en línea

Hanoi (VNA) - El mercado de ofrendas previo al Festival Vu Lan en Hanoi está alcanzando su punto álgido, impulsado por una fuerte demanda de alimentos vegetarianos, ofrendas listas para usar y servicios de entrega a domicilio.



Celebrado cada año el día 15 del séptimo mes lunar - que este año cae el 27 de agosto-, Vu Lan es una de las principales festividades budistas tradicionales de Vietnam y está dedicada a honrar la piedad filial y recordar a los antepasados.



De cara a la celebración, los mercados y establecimientos de comida de Hanoi han incrementado el suministro de frutas, flores, carne, arroz glutinoso, dulces y alimentos vegetarianos. Aunque algunos productos han registrado ligeros aumentos de precio debido al repunte de la demanda, no se han producido desabastecimientos.



Las ofrendas vegetarianas están ganando cada vez más popularidad, con una amplia variedad que incluye rollitos de primavera vegetarianos, salchichas elaboradas a base de setas y platos preparados. También se comercializan bandejas completas de ofrendas vegetarianas, cuyo precio suele situarse en varios cientos de miles de dongs vietnamitas (VND), mientras que los conjuntos más elaborados pueden superar el millón de VND (38,25 USD).



Según los comerciantes, los consumidores buscan cada vez más bandejas de tamaño moderado, con una presentación cuidada, ingredientes de calidad y entregas puntuales, en lugar de centrarse únicamente en el precio.



El mercado de Vu Lan también está experimentando una rápida expansión en línea. A través de las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico, los consumidores pueden adquirir desde flores, frutas y arroz glutinoso hasta comida vegetariana y bandejas completas de ofrendas.



Esta modalidad resulta especialmente atractiva para los jóvenes, los trabajadores de oficina y las familias con poco tiempo para preparar las ofrendas. Sin embargo, la compra de alimentos por internet también suscita preocupación por el origen de los productos, las condiciones en las que se elaboran y su seguridad alimentaria.



Por ello, se recomienda a los consumidores comprobar la dirección y la información del vendedor, los ingredientes y las fechas de producción y caducidad. También deben extremar las precauciones ante precios inusualmente bajos o vendedores que proporcionen información insuficiente sobre sus productos.



Las autoridades de vigilancia del mercado de Hanoi señalaron que el mercado local se mantuvo estable, en términos generales, durante julio. No obstante, continuaron registrándose infracciones relacionadas con productos falsificados, de contrabando y de origen desconocido, especialmente en las plataformas de comercio electrónico.



El mes pasado, las autoridades inspeccionaron y tramitaron 12 casos relacionados con el comercio electrónico, con multas por un total de casi 18.900 dólares. En materia de seguridad alimentaria, se gestionaron 20 infracciones, que dieron lugar a multas superiores a 26.700 dólares.. Ante el aumento de la demanda con motivo del Festival Vu Lan, las autoridades están reforzando los controles sobre alimentos, frutas y otros productos, prestando especial atención a su origen, facturas, etiquetado y cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria, según Duong Manh Hung, subdirector de la división de vigilancia del mercado de Hanoi.



La evolución del mercado refleja un cambio en los hábitos de consumo, ya que los compradores valoran cada vez más las cantidades moderadas, la calidad, la trazabilidad y la comodidad. Al mismo tiempo, el auge de la alimentación vegetariana y de los servicios de venta en línea abre nuevas oportunidades de negocio, pero también plantea la necesidad de una mayor transparencia y de mecanismos más sólidos para proteger a los consumidores./.

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