Sociedad

Vietnam se compromete a participar activamente en iniciativas mundiales en favor de la infancia

Vietnam y UNICEF ampliarán su cooperación en infancia, educación, salud, transformación digital e inteligencia artificial durante 2027-2031.

La vice primera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, y el director regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para Asia y el Pacífico, Sanjay Wijesekera. (Foto: VNA)
La vice primera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, y el director regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para Asia y el Pacífico, Sanjay Wijesekera. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La vice primera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, reafirmó el compromiso del país de participar activamente en las iniciativas mundiales en favor de la infancia, durante una reunión con el director regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para Asia y el Pacífico, Sanjay Wijesekera.

En la reunión, Thanh Tra destacó que los 50 años de cooperación entre Vietnam y UNICEF han logrado importantes resultados en la protección, el cuidado, la educación y el desarrollo de los niños. Subrayó que Vietnam considera estas labores una prioridad estratégica y que invertir en la infancia significa hacerlo en el futuro y sentar las bases para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Resaltó los avances del país en educación, nutrición y políticas de protección infantil, así como la reducción de las brechas entre regiones y grupos vulnerables.

Por su parte, Sanjay Wijesekera señaló que Vietnam fue el primer país de Asia en firmar, en 1990, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Destacó las firmes políticas y las inversiones sostenidas del país en favor de la infancia, que han permitido avances significativos en mortalidad infantil, nutrición, salud, educación y protección.

Para el período 2027-2031, ambas partes prevén intensificar la cooperación en el desarrollo de oportunidades de empleo y habilidades para los jóvenes, la respuesta al cambio climático, la gestión de las finanzas públicas destinadas a la infancia y, especialmente, la tecnología digital y la inteligencia artificial para mejorar el desarrollo infantil y proteger a los menores frente a los riesgos en Internet.

Thanh Tra pidió a UNICEF apoyar a Vietnam en el perfeccionamiento de las políticas y el marco jurídico sobre la infancia, así como en el aprovechamiento de las oportunidades de la transformación digital y la IA para la educación y la salud infantil, al tiempo que se previenen sus efectos negativos.

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En el encuentro (Foto: VNA)

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer las capacidades del personal encargado de los asuntos infantiles y desarrollar un sistema integrado de datos sobre la infancia para mejorar la gestión.

Afirmó que Vietnam seguirá siendo un miembro activo de las iniciativas mundiales en favor de los niños y expresó su confianza en que la asociación con UNICEF continuará desarrollándose de manera cada vez más eficaz y fructífera./.

VNA
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