Sociedad

Vietnam refuerza respuesta ante lluvias e inundaciones

Vietnam refuerza la prevención y respuesta ante la depresión tropical en el golfo de Tonkín y acelera la recuperación tras las inundaciones.

Los soldados del puesto fronterizo internacional de La Lay, en la provincia de Quang Tri, apoyan a los pobladores locales en las labores de recuperación tras las lluvias. (Foto: VNA)
Los soldados del puesto fronterizo internacional de La Lay, en la provincia de Quang Tri, apoyan a los pobladores locales en las labores de recuperación tras las lluvias. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ordenó reforzar las medidas de prevención y respuesta ante la depresión tropical que se desplaza lentamente sobre el golfo de Tonkín y acelerar la recuperación de los daños causados por las recientes lluvias e inundaciones.

En el Despacho Oficial 57/CD-TTg, emitido este 21 de agosto, el jefe de Gobierno pidió a los organismos competentes y a las autoridades de 19 provincias y ciudades seguir de cerca la evolución del fenómeno y adoptar medidas oportunas para proteger a la población y limitar los daños.

Las lluvias torrenciales, inundaciones, tornados y rayos registrados en los últimos días han causado víctimas en varias localidades del norte y centro-norte. En Nghe An, las inundaciones han anegado carreteras, destruido un puente provisional, interrumpido las comunicaciones y aislado temporalmente algunas aldeas de la comuna de Tam Thai, afectando la vida de los habitantes y pudiendo dificultar el inicio del nuevo curso escolar.

Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, la depresión tropical podría intensificarse hasta convertirse en tormenta y provocar nuevas lluvias intensas en varias zonas del este del norte del país durante los próximos días.

Ante este escenario, el premier pidió al Comité Nacional de Dirección de Defensa Civil y a los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, Defensa, Seguridad Pública, Industria y Comercio y Construcción, junto con las autoridades locales, mantener una vigilancia constante, adoptar medidas de respuesta y acelerar la reparación de los daños.

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Los trabajadores podan las ramas de los árboles que corren el riesgo de romperse y caerse durante las fuertes lluvias y tormentas. (Foto: VNA)


El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente deberá actualizar y transmitir oportunamente las previsiones y alertas a las autoridades y a la población. Por su parte, el Ministerio de Construcción deberá garantizar la seguridad de las embarcaciones y medios de transporte fluvial y marítimo y apoyar la recuperación de las vías de comunicación afectadas.

También se ordenó revisar y reparar urgentemente las instalaciones educativas dañadas y garantizar los equipos y materiales necesarios para que los estudiantes puedan comenzar el nuevo curso en condiciones adecuadas. Las fuerzas del Ejército y de Seguridad Pública deberán estar preparadas para apoyar a las localidades cuando sea necesario.

Las autoridades provinciales y municipales deberán garantizar la seguridad de las embarcaciones, especialmente en el golfo de Tonkín; evacuar preventivamente a los habitantes de zonas expuestas a inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos; asistir a las familias afectadas y reforzar el control del tráfico en las zonas de riesgo.

El Gobierno pidió asimismo preparar con antelación personal, suministros y vehículos para iniciar las labores de recuperación inmediatamente después de las lluvias.

En Nghe An, la prioridad será restablecer las infraestructuras y centros educativos afectados y reconstruir los puentes provisionales arrastrados por las aguas, especialmente el de Tam Thai, para garantizar el desplazamiento de la población y el acceso de los estudiantes a las escuelas antes del inicio del nuevo curso./.

VNA
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