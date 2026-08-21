Intensifica Ciudad Ho Chi Minh medidas para garantizar la seguridad de turistas

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Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Como principal centro económico, cultural y turístico de Vietnam y puerta de entrada para visitantes internacionales, Ciudad Ho Chi Minh está intensificando las medidas para fortalecer la seguridad turística y garantizar un entorno seguro, acogedor y atractivo para los turistas.

El rápido crecimiento del turismo, junto con la expansión de las empresas de viajes y los nuevos servicios turísticos, ha generado nuevos desafíos para la administración estatal, en particular en lo que respecta al mantenimiento de la seguridad y el orden público.

Le Truong Hien Hoa, subdirector del Departamento de Turismo municipal, afirmó que garantizar la seguridad y el orden para turistas, empresas y actividades turísticas es esencial para mejorar la eficiencia de la gestión y consolidar la imagen de la ciudad como un destino seguro, acogedor, atractivo y responsable.

Esta necesidad se ha vuelto más apremiante a medida que la ciudad amplió sus límites administrativos mediante la fusión con las antiguas provincias de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau y adoptó el modelo de administración local de dos niveles. Por lo tanto, la estrecha coordinación y el intercambio oportuno de información entre el sector turístico y la policía son cada vez más importantes.

Ciudad Ho Chi Minh alberga 1.906 empresas turísticas, 77 agencias de viajes y 20 oficinas de representación de empresas turísticas extranjeras, además de 4.805 establecimientos de alojamiento que ofrecen más de 106.000 habitaciones. La ciudad también cuenta con más de 9.000 guías turísticos con licencia y 39 sitios y destinos turísticos reconocidos.

Entre 2021 y 2025, la ciudad recibió aproximadamente 155,2 millones de turistas, incluyendo más de 20,8 millones de visitantes internacionales y 134,3 millones de turistas nacionales.

Durante este periodo, la policía local detectó y gestionó 8.436 casos de extranjeros que infringían las normas de inmigración, recaudando cerca de 56 mil millones de dongs (2,1 millones de dólares) para el presupuesto estatal.

Sin embargo, la aparición de estafas en línea cada vez más sofisticadas, junto con la captación de clientes, los cobros excesivos, las disputas por el servicio y los robos, exige una revisión y mejora continuas de las medidas de seguridad turística.

Nguyen Tam Ha, subdirectora del Centro de Promoción Turística de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el rápido aumento de las llegadas internacionales, la expansión de las plataformas digitales y el crecimiento de nuevos servicios requieren una gestión y un apoyo al turista más sólidos.

Subrayó que la promoción turística debe ir más allá de las atracciones de entretenimiento para posicionar a la ciudad como un destino seguro, acogedor y confiable.

El centro ha integrado información sobre puntos de información y asistencia turística, ha brindado orientación sobre prevención de estafas y protección de la propiedad para los visitantes, y ha introducido códigos QR en los sitios turísticos para facilitar el acceso a la información y la notificación de emergencias, añadió.

Mientras tanto, la policía está promoviendo la legalidad como medida de prevención temprana, la reforma de la orientación administrativa y la transformación digital, al tiempo que refuerza las inspecciones y la gestión para prevenir y combatir los delitos que involucran a extranjeros, según el teniente coronel Tran Van Thanh, subdirector de la unidad de inmigración del Departamento de Seguridad Pública municipal.

Para mejorar la gestión, la unidad de inmigración propuso una mayor coordinación entre la policía y el sector turístico en la difusión de información legal, el intercambio de información y las inspecciones especializadas de alojamientos y proveedores de servicios turísticos que atienden a un gran número de extranjeros.​

También se solicita una mayor orientación y capacitación para las empresas, en particular para los apartamentos de alquiler a corto plazo, los alojamientos familiares y los apartamentos con servicios, en materia de declaraciones de residencia temporal y gestión de extranjeros./.