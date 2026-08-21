Sociedad

Intensifica el combate contra la pesca ilegal en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh refuerza el control de la flota pesquera y la gestión de datos para cumplir las recomendaciones de la CE y combatir la pesca IUU.

Las autoridades conciencian a los pescadores de la comuna de Long Hai, Ciudad Ho Chi Minh, sobre las normativas relativas a la pesca IUU. (Foto: VNA)
Las autoridades conciencian a los pescadores de la comuna de Long Hai, Ciudad Ho Chi Minh, sobre las normativas relativas a la pesca IUU. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh emitió un plan para poner en marcha una campaña intensiva destinada a abordar las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y la estandarización de los datos de verificación.

El Comité Popular municipal se centra en la ejecución de tareas clave, la gestión estricta de toda la flota pesquera y la garantía de que los datos del sistema VNFishbase estén depurados y actualizados periódicamente, al tiempo que impide con firmeza que operen en el mar aquellas embarcaciones que no cumplen con las normas exigidas.

Las autoridades competentes supervisan las actividades de entrada y salida del 100% de los barcos pesqueros, al tiempo que mantienen una vigilancia ininterrumpida para detectar y abordar con prontitud cualquier caso de pérdida de señal del sistema de seguimiento de buques (VMS) o de infracción de los límites en el mar.

Al mismo tiempo, la urbe trabaja por garantizar que el 100% de las embarcaciones pesqueras de seis metros o más de eslora que entran o salen del puerto o desembarcan productos queden registradas en el sistema eCDT, y denegará estrictamente la emisión de certificados de confirmación para aquellos envíos que carezcan de los datos requeridos.

El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Bui Minh Thanh, informó que luchar contra la pesca IUU y eliminar las advertencias de la tarjeta amarilla impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas vietnamitas son una tarea urgente de todo el sistema político, asociada a la reputación nacional y a los intereses de los pescadores.

La metropolis exige que todo el sistema realice las actividades al respecto sobre la base de principios que definen claramente el personal, las tareas, las responsabilidades, la autoridad, los plazos y los resultados, reiteró.

Los titulares de las agencias y unidades deben asumir plena responsabilidad por el progreso y la calidad de las tareas asignadas, entre otros aspectos, enfatizó./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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