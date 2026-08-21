Vietnam intensifica las medidas para garantizar la seguridad de la aviación civil

Hanoi (VNA) - La Oficina del Gobierno emitió el Documento Oficial N.º 8452/VPCP-CN, dirigido a los ministerios de Construcción, Finanzas, Seguridad Pública y Defensa, para transmitir las instrucciones del viceprimer inistro Pham Gia Tuc sobre el fortalecimiento de las medidas destinadas a garantizar la seguridad del transporte aéreo civil.



El documento señala que, el 17 de agosto de 2026, el Ministerio de Construcción emitió el documento N.º 80/BXD-VT&ATGT para informar sobre el incidente ocurrido el 15 de agosto de 2026 con el vuelo VN34 de Vietnam Airlines en el Aeropuerto Internacional de Múnich, Alemania.



Al respecto, el jefe del Gobierno encargó al Ministerio de Construcción, en coordinación con el de Finanzas, dirigir urgentemente a los organismos y unidades competentes para que colaboren estrechamente con las autoridades alemanas durante la investigación del incidente, así como en la evaluación de las cuestiones relacionadas con el suceso.



Asimismo, deberán cumplir estrictamente las disposiciones de la legislación vietnamita y los tratados y reglamentos internacionales pertinentes; realizar un seguimiento proactivo y actualizar la evolución y los resultados de la investigación, e informar al Primer Ministro sobre las causas, las responsabilidades y las medidas para resolver el caso.



Al mismo tiempo, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de los procedimientos de operación, las labores de mantenimiento y las inspecciones técnicas de las aeronaves, así como de la capacitación y el desempeño de las funciones de las tripulaciones.



El premier instó a adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar la máxima seguridad de las operaciones aéreas. En caso de detectarse cualquier problema que pueda afectar a la seguridad operacional, deberán aplicarse inmediatamente las medidas correctivas necesarias para evitar que se produzca un incidente similar.



Además, se necesitará garantizar los derechos e intereses legítimos de los pasajeros afectados y brindarles todo el apoyo necesario; asimismo, proporcionar de manera proactiva información objetiva, completa y oportuna a los medios de comunicación, evitando generar preocupación entre la opinión pública./.

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