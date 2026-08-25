Líder vietnamita exige renovación sustancial del sector educativo

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, exigió una renovación sustancial del sector educativo durante una reunión celebrada hoy en Hanoi para evaluar el primer año de implementación de la Resolución 71-NQ/TW del Buró Político sobre los avances en el desarrollo de la educación y la formación.



Tras escuchar el informe y las intervenciones, el máximo dirigente coincidió con las evaluaciones sobre los resultados alcanzados y reconoció los esfuerzos del Gobierno, el Ministerio de Educación y Formación, los organismos, las autoridades locales, los establecimientos educativos y el profesorado.



Sin embargo, señaló que el primer año ha servido principalmente para sentar las bases y abrir un camino, mientras que las mejoras en la calidad educativa, el nivel docente, el alumnado y los recursos humanos todavía no son suficientemente visibles y persisten problemas urgentes por abordar.



El líder vietnamita subrayó que la Resolución debe entrar decididamente en la fase de ejecución, con resultados concretos. Para ello, resulta necesario revisar el Plan de Acción, incorporar las tareas pendientes y eliminar rápidamente los obstáculos.



Una prioridad es garantizar que haya “suficientes escuelas, aulas y maestros”, evitando que las oportunidades educativas dependan del lugar de nacimiento. La igualdad de acceso a una educación de calidad debe convertirse en uno de los principales criterios de evaluación, remarcó.



En tal sentido, To Lam pidió una renovación profunda del sector, desde la gestión escolar y la formación docente hasta los contenidos, métodos de enseñanza, exámenes y evaluación.



Instó a reducir la enseñanza unidireccional y la memorización mecánica, promoviendo el autoaprendizaje, la práctica, la experiencia, el pensamiento independiente y la creatividad. También exigió reducir la burocracia y las reuniones innecesarias para que los docentes puedan dedicar más tiempo a la enseñanza y al acompañamiento de los alumnos.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la reunión. (Foto: VNA)



Según dijo, la educación debe formar integralmente a los ciudadanos en valores, conocimientos, salud y capacidades estéticas, reforzando las competencias digitales, el dominio de idiomas extranjeros, la educación STEM y el pensamiento científico. Asimismo, debe continuar la evaluación objetiva de la aplicación del Programa de Educación General 2018 para corregir las deficiencias existentes.



El dirigente exhortó a combatir las irregularidades y malas prácticas, incluido el fraude académico y en los exámenes, la búsqueda superficial de logros y las clases particulares que distorsionen el proceso educativo. La cultura, la ética y la disciplina deben gestionarse mediante objetivos, responsabilidades y criterios concretos, y no limitarse a campañas de concienciación.



Asimismo, la educación debe anticiparse a las necesidades de recursos humanos y talentos del futuro, formando personal altamente calificado y talento tecnológico estratégico. Para ello, debe establecerse una cadena integrada de previsión de necesidades, admisión, formación, investigación, empresas y empleo.



La transformación digital y la inteligencia artificial (IA) deben impulsarse con fuerza, pero como herramientas al servicio de la educación. El profesor debe mantener su papel de guía del pensamiento y del desarrollo de capacidades, evitando que la IA sustituya el esfuerzo intelectual del estudiante.



To Lam también consideró los datos educativos una infraestructura estratégica para la gestión y el desarrollo del capital humano. Pidió construir una base de datos “correctos, completos, limpios, vivos, unificados y compartidos”, crear expedientes digitales de aprendizaje a lo largo de la vida y digitalizar títulos y certificados para prevenir las titulaciones falsas. Estos datos deberán permitir al Estado evaluar la calidad educativa, orientar la formación profesional y diseñar políticas públicas.



El líder vietnamita instó además a renovar los métodos de dirección y gestión, definiendo claramente las responsabilidades de los dirigentes. Los cuadros directivos deben acercarse más a las bases y escuchar a docentes, estudiantes, padres y empresas.



Enfatizó que la educación no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación y Formación, sino una tarea compartida por todos los organismos y localidades según sus respectivas competencias.



El curso académico 2026-2027, el primero tras el XIV Congreso Nacional del Partido, debe convertirse en un punto de inflexión en la aplicación de la Resolución 71-NQ/TW: pasar de la creación de condiciones para la renovación a la generación de transformaciones sustanciales, sostuvo.



Finalmente, To Lam pidió al sector educativo responder al llamado del Partido, el Estado y toda la sociedad mediante una profunda autorrenovación, mayor responsabilidad y mejoras reales en la calidad educativa./.