Sociedad

Líder vietnamita exige renovación sustancial del sector educativo

El secretario general y presidente To Lam pide transformar profundamente la educación vietnamita, mejorar la calidad, garantizar la igualdad de acceso e impulsar la digitalización y la IA.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, exigió una renovación sustancial del sector educativo durante una reunión celebrada hoy en Hanoi para evaluar el primer año de implementación de la Resolución 71-NQ/TW del Buró Político sobre los avances en el desarrollo de la educación y la formación.

Tras escuchar el informe y las intervenciones, el máximo dirigente coincidió con las evaluaciones sobre los resultados alcanzados y reconoció los esfuerzos del Gobierno, el Ministerio de Educación y Formación, los organismos, las autoridades locales, los establecimientos educativos y el profesorado.

Sin embargo, señaló que el primer año ha servido principalmente para sentar las bases y abrir un camino, mientras que las mejoras en la calidad educativa, el nivel docente, el alumnado y los recursos humanos todavía no son suficientemente visibles y persisten problemas urgentes por abordar.

El líder vietnamita subrayó que la Resolución debe entrar decididamente en la fase de ejecución, con resultados concretos. Para ello, resulta necesario revisar el Plan de Acción, incorporar las tareas pendientes y eliminar rápidamente los obstáculos.

Una prioridad es garantizar que haya “suficientes escuelas, aulas y maestros”, evitando que las oportunidades educativas dependan del lugar de nacimiento. La igualdad de acceso a una educación de calidad debe convertirse en uno de los principales criterios de evaluación, remarcó.

En tal sentido, To Lam pidió una renovación profunda del sector, desde la gestión escolar y la formación docente hasta los contenidos, métodos de enseñanza, exámenes y evaluación.

Instó a reducir la enseñanza unidireccional y la memorización mecánica, promoviendo el autoaprendizaje, la práctica, la experiencia, el pensamiento independiente y la creatividad. También exigió reducir la burocracia y las reuniones innecesarias para que los docentes puedan dedicar más tiempo a la enseñanza y al acompañamiento de los alumnos.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-lam-viec-ve-ket-qua-1-nam-thuc-hien-nghi-quyet-71-nqtw-8979788.jpg
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la reunión. (Foto: VNA)


Según dijo, la educación debe formar integralmente a los ciudadanos en valores, conocimientos, salud y capacidades estéticas, reforzando las competencias digitales, el dominio de idiomas extranjeros, la educación STEM y el pensamiento científico. Asimismo, debe continuar la evaluación objetiva de la aplicación del Programa de Educación General 2018 para corregir las deficiencias existentes.

El dirigente exhortó a combatir las irregularidades y malas prácticas, incluido el fraude académico y en los exámenes, la búsqueda superficial de logros y las clases particulares que distorsionen el proceso educativo. La cultura, la ética y la disciplina deben gestionarse mediante objetivos, responsabilidades y criterios concretos, y no limitarse a campañas de concienciación.

Asimismo, la educación debe anticiparse a las necesidades de recursos humanos y talentos del futuro, formando personal altamente calificado y talento tecnológico estratégico. Para ello, debe establecerse una cadena integrada de previsión de necesidades, admisión, formación, investigación, empresas y empleo.

La transformación digital y la inteligencia artificial (IA) deben impulsarse con fuerza, pero como herramientas al servicio de la educación. El profesor debe mantener su papel de guía del pensamiento y del desarrollo de capacidades, evitando que la IA sustituya el esfuerzo intelectual del estudiante.

To Lam también consideró los datos educativos una infraestructura estratégica para la gestión y el desarrollo del capital humano. Pidió construir una base de datos “correctos, completos, limpios, vivos, unificados y compartidos”, crear expedientes digitales de aprendizaje a lo largo de la vida y digitalizar títulos y certificados para prevenir las titulaciones falsas. Estos datos deberán permitir al Estado evaluar la calidad educativa, orientar la formación profesional y diseñar políticas públicas.

El líder vietnamita instó además a renovar los métodos de dirección y gestión, definiendo claramente las responsabilidades de los dirigentes. Los cuadros directivos deben acercarse más a las bases y escuchar a docentes, estudiantes, padres y empresas.

Enfatizó que la educación no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación y Formación, sino una tarea compartida por todos los organismos y localidades según sus respectivas competencias.

El curso académico 2026-2027, el primero tras el XIV Congreso Nacional del Partido, debe convertirse en un punto de inflexión en la aplicación de la Resolución 71-NQ/TW: pasar de la creación de condiciones para la renovación a la generación de transformaciones sustanciales, sostuvo.

Finalmente, To Lam pidió al sector educativo responder al llamado del Partido, el Estado y toda la sociedad mediante una profunda autorrenovación, mayor responsabilidad y mejoras reales en la calidad educativa./.

VNA
#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #To Lam #educación de Vietnam #renovación educativa #Resolución 71-NQ/TW
Seguir VietnamPlus

Resoluciones en marcha

Educación - Formación: Misión de innovación nacional

Noticias relacionadas

Ver más

Los condenados en el juicio. (Fuente: VNA)

Exviceministro vietnamita condenado a 12 años de prisión

Tras una semana de juicio, el Tribunal Popular de Hanoi dictó hoy sentencia contra el exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales (ahora Ministerio del Interior) Nguyen Ba Hoan y otros 27 acusados en el caso ocurrido en la empresa Hoang Long y entidades relacionadas.

Tran Ngoc Thao Sophie (con gafas), responsable general de la Escuela de Vietnam Mang Non de la Unión General de Vietnamitas en Francia (UGVF) y miembro de su Comité Permanente. (Foto: VNA)

Vietnamitas en el extranjero, un recurso clave para el futuro del país

La Resolución 23-NQ/TW del Buró Político redefine la relación con la comunidad vietnamita en el extranjero como una alianza estratégica basada en la integración de conocimientos, tecnología y capital, según destacó desde París la representante de la UGVF, Tran Ngoc Thao Sophie.

Apoyo de emergencia a la población afectada por las inundaciones en provincia vietnamita

Apoyo de emergencia a la población afectada por las inundaciones en provincia vietnamita

La provincia de Lang Son está haciendo frente a fuertes lluvias y tormentas. El nivel de los ríos se encuentra en niveles de alerta peligrosos. Miles de viviendas han quedado inundadas y los habitantes afrontan enormes dificultades en su vida cotidiana. Ante esta situación de emergencia, equipos de ayuda de la Cruz Roja local han llegado a las zonas afectadas para proporcionar artículos de primera necesidad a los hogares más perjudicados por las inundaciones.

Foto de ilustración. Foto: VNA

Provincia de Ca Mau refuerza control desde la flota hasta la trazabilidad

La provincia sureña de Ca Mau se ha fijado como objetivo poner fin a la pesca ilegal de embarcaciones y pescadores vietnamitas en aguas extranjeras, contribuyendo a los esfuerzos nacionales para levantar la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea (CE) y avanzar hacia una pesca sostenible y responsable.