Resolución 23 promueve mayor contribución de vietnamitas en el extranjero

Sídney (VNA) - La Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre la labor relativa a los vietnamitas en el extranjero marca un cambio importante en la visión, al pasar de “atención y movilización” a “acompañamiento y creación”, abriendo mayores oportunidades para que la comunidad de coterráneos en el exterior contribuya al desarrollo de la Patria.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Nguyen Tuan Nghia, fundador y director general de la empresa Anscenter, presidente de la sección del estado de Nueva Gales del Sur de la Asociación de Intelectuales y Expertos Vietnam-Australia, destacó la necesidad de traducir el espíritu de la Resolución en mecanismos de cooperación concretos y eficaces.



Según el experto, el vínculo de los compatriotas en el extranjero se mantiene a través de elementos cotidianos como el idioma, la cultura, la comida familiar y la celebración del Año Nuevo Lunar (Tet). A ello se suma el orgullo por la creciente posición internacional de Vietnam, especialmente tras la elevación de las relaciones con Australia al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2024.



Para los intelectuales y empresarios connacionales, la vinculación también está impulsada por el deseo de generar valores significativos para la sociedad, dijo.



Tuan Nghia señaló que el mayor recurso de la comunidad vietnamita en el exterior no son únicamente las remesas, sino también el conocimiento, la tecnología, los estándares de gestión y las redes de conexión internacionales. Cientos de miles de expertos en campos estratégicos como inteligencia artificial (IA), semiconductores, biomedicina y energías limpias pueden contribuir mediante la transferencia de conocimientos, el apoyo a empresas nacionales y la formación de investigadores.



Como ejemplo, mencionó a Anscenter, que ha desplegado una plataforma de IA en la provincia de Dien Bien y cooperado con corporaciones internacionales como NVIDIA y Advantech para implementar soluciones piloto en Vietnam, facilitando la incorporación de ingenieros vietnamitas a cadenas de suministro globales.



Asimismo, organizaciones como VASEA impulsan la cooperación educativa y trasladan estándares internacionales de investigación al país.



Otros recursos estratégicos incluyen la experiencia en políticas públicas, las redes internacionales, la diplomacia popular y las nuevas generaciones de vietnamitas nacidos o formados en el extranjero.



Para materializar la Resolución 23-NQ/TW, el experto propuso pasar de los llamamientos generales a un sistema de “encargos con destinatarios concretos”, acompañado de un catálogo de grandes desafíos nacionales, presupuestos y plazos definidos.



También recomendó reconocer modalidades de participación a distancia o a tiempo parcial mediante figuras como asesores y profesores visitantes, así como simplificar los trámites de contratación y pago transfronterizo.



Otro aspecto prioritario es reducir las trabas administrativas mediante una ventanilla única y una plataforma digital que integre los procedimientos relacionados con visados, impuestos, permisos de trabajo y propiedad intelectual.



Asimismo, consideró necesario invertir en las nuevas generaciones mediante programas de becas y prácticas profesionales en Vietnam, con el fin de construir vínculos duraderos. La eficacia de las políticas, afirmó, debe medirse por los proyectos, tecnologías y recursos humanos efectivamente generados.



Tuan Nghia concluyó que la comunidad de conciudadanos en el exterior desea recibir confianza y oportunidades para participar desde las primeras etapas del diseño de políticas, contribuyendo así a convertir el potencial de los vietnamitas en el extranjero en valores tangibles para el desarrollo de la Patria./.

VNA