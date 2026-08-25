59 años de la ASEAN: difunden imagen de una ASEAN diversa y unida entre comunidad internacional

Maputo (VNA) - Con motivo del 59.º aniversario de la fundación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Embajada de Vietnam en Mozambique, en coordinación con las Embajadas de Indonesia, Tailandia y Timor Leste, organizó la Feria Gastronómica de la ASEAN.



Fue la primera vez que esta feria gastronómica se celebró en Maputo y reunió a unos 300 invitados, entre ellos representantes de ministerios, organismos y autoridades de Mozambique, organizaciones internacionales, así como miembros de las comunidades de los países de la ASEAN y numerosos amigos locales.



Durante la ceremonia de inauguración, el embajador de Timor Leste en Mozambique, Luis Miguel Lopes de Sousa Sequeira, destacó que la feria constituía una valiosa oportunidad para fomentar la amistad, promover el entendimiento mutuo y reforzar el respeto entre las embajadas y la comunidad de la ASEAN en Mozambique.



El puesto de comida vietnamita atrae a un gran número de visitantes. (Foto: VNA)



La feria presentó una amplia variedad de platos tradicionales de Vietnam, Indonesia, Tailandia y Timor Leste, acompañados de diversas actividades y actuaciones culturales. El evento contribuyó así a proyectar ante la comunidad internacional la imagen de una ASEAN diversa, unida y cohesionada.



El stand vietnamita atrajo especialmente la atención de los visitantes con platos emblemáticos como el pho, los rollitos de primavera y el café. Para quienes habían vivido, estudiado o trabajado en Vietnam, degustar un bol de pho o una taza de café en Maputo evocó gratos recuerdos del país y de su gente, poniendo de relieve los estrechos vínculos entre Vietnam y sus amigos internacionales.



La feria también ofreció un espacio para que las comunidades vietnamita y de otros países de la ASEAN en Mozambique se reencontraran e intercambiaran experiencias, contribuyendo a estrechar la solidaridad dentro de la “familia ASEAN” y a transmitir el mensaje de una región pacífica, unida y próspera.



De manera especial, todos los fondos recaudados durante el programa fueron donados por las Embajadas al Orfanato Lar Nova Esperança, en Maputo. Esta significativa iniciativa humanitaria contribuyó a promover entre el pueblo mozambiqueño el espíritu de solidaridad, apoyo mutuo y los valores positivos que caracterizan a la comunidad de la ASEAN./.