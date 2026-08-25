Hanoi programará más de 45.000 viajes en autobús durante vacaciones del Día Nacional

Hanoi (VNA) - La Corporación de Transporte de Hanoi (Transerco) prevé realizar cerca de 45.800 viajes en autobús durante los cinco días de vacaciones con motivo del Día Nacional, además de mantener una flota de reserva preparada para responder al previsible aumento de la demanda en las estaciones de autobuses y principales puntos de conexión del transporte público.



De acuerdo con el plan, Transerco mantendrá los horarios habituales durante todo el periodo vacacional, del 29 de agosto al 2 de septiembre. Está previsto realizar 9.191 viajes diarios de lunes a sábado y unos 9.033 los domingos, para un total de 45.797 viajes a lo largo de los cinco días.



Ante posibles incrementos puntuales de la demanda, Transerco ha pedido a sus unidades afiliadas que garanticen la disponibilidad de personal, vehículos y demás recursos necesarios para reforzar la capacidad de transporte cuando sea necesario.



Un total de 22 autobuses, pertenecientes a 15 rutas, permanecerán en reserva y podrán realizar unos 44 viajes adicionales en caso de necesidad. Estos vehículos se movilizarán para descongestionar rápidamente los puntos con mayor afluencia y responder con flexibilidad a la demanda de los pasajeros y a las instrucciones de las autoridades.



Transerco también ha solicitado a los operadores intensificar las labores de mantenimiento, reparación, revisión, limpieza y renovación de los vehículos antes del inicio de las vacaciones. Los autobuses deberán cumplir todos los requisitos técnicos y de seguridad, así como las normas sobre imagen y prevención de incendios, antes de volver a prestar servicio.



Asimismo, se reforzarán las labores de inspección y supervisión de la calidad del servicio. Los operadores deberán cumplir estrictamente las normas de explotación del transporte en autobús y garantizar la seguridad tanto durante los trayectos como a bordo de los vehículos.



Los equipos de inspección y supervisión permanecerán de servicio en las estaciones de autobuses y principales nodos de transporte para coordinar las operaciones, prestar asistencia a los pasajeros y actuar con rapidez ante cualquier incidencia derivada del aumento de la demanda.



Con el mantenimiento de los horarios habituales y la disponibilidad de autobuses de reserva para reforzar las rutas cuando sea necesario, Transerco busca garantizar un servicio de transporte público seguro, cómodo y eficiente para residentes y visitantes de Hanoi durante las vacaciones del Día Nacional./.

VNA