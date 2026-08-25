Vietnam y Singapur abren nueva etapa de cooperación política y desarrollo de recursos humanos

Singapur (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, y Chan Chun Sing, vicesecretario general del Partido de Acción Popular de Singapur, copresidieron hoy el primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, centrado en fortalecer la cooperación tecnológica y el desarrollo de recursos humanos.

Bajo el tema “Hacia un futuro común resiliente: elevar a un nuevo nivel la cooperación en conectividad tecnológica y desarrollo de recursos humanos entre Vietnam y Singapur”, el encuentro puso en marcha un nuevo mecanismo de cooperación entre los dos Partidos, destinado a concretar las grandes orientaciones de la Asociación Estratégica Integral bilateral.

Tran Cam Tu señaló que la celebración temprana de la primera reunión demuestra la especial importancia que ambos Partidos conceden al mecanismo y su elevada determinación política. Propuso intensificar los intercambios de experiencias sobre la construcción de una administración moderna, la gobernanza nacional, la formulación y aplicación de políticas, así como la identificación, formación y utilización de talentos.

También planteó ampliar los intercambios entre jóvenes dirigentes y la cooperación entre organizaciones de masas, jóvenes y localidades, con el fin de profundizar la base social de las relaciones bilaterales.

Chan Chun Sing, quien también es ministro coordinador de Servicios Públicos y ministro de Defensa de Singapur, coincidió con estas propuestas y destacó que ambos Partidos han puesto rápidamente en marcha el Diálogo Estratégico mediante planes concretos de cooperación. Asimismo, resaltó las experiencias compartidas en gobernanza, desarrollo de recursos humanos, ciencia y tecnología e innovación, así como las posibilidades de aprovechar las fortalezas de cada país para responder a las nuevas exigencias del desarrollo.

Durante el encuentro se debatieron dos temas principales: “Liderar para el mañana: desarrollar recursos humanos preparados para el futuro” y “Construir un nuevo modelo de cooperación tecnológica: hacia un espacio común de innovación”.

Ambas partes acordaron convertir el desarrollo de recursos humanos y la formación de cuadros en uno de los pilares de la cooperación entre ambos Partidos, con el objetivo de formar una generación de cuadros dotados de pensamiento estratégico, capacidad de gobernanza moderna y aptitudes para formular y aplicar políticas de manera eficaz.

En el Diálogo (Fuente: VNA)

Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Organización, afirmó que Vietnam considera la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital como avances estratégicos prioritarios, en los que las personas constituyen el factor decisivo. Expresó el deseo de que Singapur comparta sus experiencias y acompañe a Vietnam en la formación de recursos humanos.

Por su parte, Doan Minh Huan, miembro del Buró Político y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, señaló que invertir en las capacidades de gobernanza y en las políticas públicas equivale a invertir en el desarrollo sostenible y fortalecer la autonomía estratégica. Propuso establecer un marco de cooperación a largo plazo para crear una red de investigación, intercambio teórico y conocimientos entre ambos países.

En materia de conectividad científico-tecnológica, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, indicó que Vietnam está transformando su modelo de crecimiento para depender cada vez más de la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital, pasando de la recepción y aplicación de tecnologías al perfeccionamiento, dominio y cocreación tecnológica.

Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias, consideró que la construcción de un “espacio común de desarrollo” constituye un enfoque adecuado para la nueva etapa de cooperación bilateral.

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, destacó, a su vez, la importancia y el carácter práctico del mecanismo de Diálogo Estratégico, especialmente ante la compleja evolución de la situación regional y mundial, y afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la aplicación efectiva de sus conclusiones.

Los representantes de Singapur compartieron experiencias sobre desarrollo de recursos humanos y construcción de ecosistemas de innovación, así como sobre la conexión entre la investigación, las empresas y el mercado.

Al término del Diálogo, ambas partes adoptaron las Conclusiones de la primera reunión del Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur y acordaron traducir los entendimientos alcanzados en programas, planes y resultados concretos de cooperación. Asimismo, emitieron la Declaración Conjunta Vietnam-Singapur sobre la Estrategia de Conectividad Tecnológica.

La celebración del primer Diálogo Estratégico abre una nueva etapa en las relaciones entre el PCV y el Partido de Acción Popular de Singapur, al establecer un nuevo canal de intercambio político y consulta profunda sobre políticas.

El mecanismo también amplía el alcance de la cooperación bilateral, hasta ahora centrada principalmente en la economía, las inversiones y la producción, hacia ámbitos como el conocimiento, la tecnología y las personas, contribuyendo a impulsar de manera sustantiva y sostenible la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur en respuesta a las nuevas exigencias del desarrollo./.

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