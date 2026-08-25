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Impulsan cooperación estratégica entre Vietnam y Singapur en ciencia y tecnología

Vietnam y Singapur intercambian experiencias sobre IA, innovación y transformación digital para mejorar la gestión y los servicios públicos.

En la sesión de trabajo (Foto: VNA)
En la sesión de trabajo (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Departamento de Organización, Nguyen Duy Ngoc, se reunió con Li Hongyi, director ejecutivo de Open Government Products, dependiente de la Agencia de Tecnología del Gobierno de Singapur (GovTech).

El encuentro se realizo en el marco de la visita oficial a Singapur del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, y una delegación de alto nivel del Partido.

En la reunión, Duy Ngoc expresó su reconocimiento por los logros y la capacidad de innovación de GovTech, y manifestó su deseo de intercambiar experiencias con esta entidad y con Li Hongyi en materia de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como sobre la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para mejorar la calidad de la gestión pública.

Al destacar que Singapur es uno de los principales centros tecnológicos, de innovación y financieros de Asia, señaló que Vietnam desea intensificar los intercambios sustantivos con Singapur para materializar las orientaciones estratégicas de cooperación en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital acordadas por los dirigentes de ambos países durante la visita de Estado del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a Singapur en mayo pasado.

Informó que el primer Diálogo Estratégico, previsto para el 25 de agosto conforme a los acuerdos entre ambos Partidos y países, abordará la formación de recursos humanos, el desarrollo científico y tecnológico, y la transformación digital. Se trata de ámbitos prioritarios para Vietnam, que espera contar con el apoyo de Singapur, especialmente en la operación y gestión del Centro Nacional de Datos y del Centro de Computación de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial.

Duy Ngoc señaló que numerosos funcionarios vietnamitas han estudiado e investigado en Singapur mediante programas de becas, cuyos resultados han aportado experiencias valiosas y de aplicación práctica para Vietnam. Propuso asimismo reforzar la cooperación con la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew para apoyar al país en el desarrollo de sistemas de formación, programas académicos y equipos docentes, así como en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Por su parte, Li Hongyi valoró los avances en la implementación de los acuerdos de alto nivel, y consideró que ambos países aún tienen mucho trabajo por delante para convertir las orientaciones estratégicas acordadas en resultados concretos.

Las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo y la aplicación de la IA, con un enfoque centrado en las personas y concebida como una herramienta para apoyar y mejorar la eficiencia del servicio público, en lugar de sustituir el papel humano. Asimismo, compartieron experiencias académicas y prácticas sobre la aplicación de la IA y estudiaron modelos adecuados a las necesidades reales.

Nguyen Duy Ngoc afirmó que el desarrollo y la aplicación de la IA constituyen un proceso continuo que requiere actualización, aprendizaje e innovación constantes. Para garantizar un uso eficaz, seguro y adecuado de esta tecnología, consideró necesario establecer normas, procedimientos y principios básicos que permitan a los funcionarios acceder progresivamente a la IA, aprovechar sus capacidades y aplicarla en el trabajo, contribuyendo así a la modernización, innovación y desarrollo sobre la base de esta tecnología./.

VNA
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