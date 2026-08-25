Vietnam y Singapur refuerzan su cooperación para impulsar conectividad tecnológica

Singapur (VNA) - Vietnam y Singapur, socios de larga data y miembros de la ASEAN, acordaron profundizar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, conectividad y economía digital, con el objetivo de convertirse en socios estratégicos líderes en tecnología en el Sudeste Asiático y fortalecer su resiliencia tecnológica mediante una mayor cooperación y conectividad.



El compromiso quedó recogido en la Declaración Conjunta sobre la Estrategia de Conectividad Tecnológica entre Vietnam y Singapur, que se basa en el Plan de Acción para la Implementación de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, firmado el 28 de octubre de 2025.



Los dos países consideran la ciencia, la tecnología, la innovación y la conectividad importantes motores de un crecimiento económico mutuo y sostenible, en línea con sus respectivas estrategias nacionales. En este sentido, destacaron el papel de estos ámbitos para impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad industrial y contribuir al desarrollo sostenible.



Ambas partes también acordaron promover el intercambio de conocimientos, experiencias, conocimientos técnicos y buenas prácticas entre Gobiernos, empresas y centros académicos, y explorar nuevas oportunidades de cooperación en áreas de interés común, como la economía de datos, la manufactura avanzada, los semiconductores, la biotecnología, las tecnologías cuánticas y otras tecnologías emergentes.



Con este propósito, Vietnam y Singapur estudiarán nuevas formas de cooperación, creación, investigación y desarrollo conjuntos, con miras a construir un ecosistema regional de innovación en el que empresas, universidades e institutos de investigación puedan conectarse, innovar y crecer conjuntamente.



Cooperación en inteligencia artificial y datos

Ante el potencial transformador de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) para impulsar la innovación, la productividad y el crecimiento económico sostenible, ambos países acordaron reforzar la cooperación en el desarrollo, despliegue y uso responsable y seguro de los sistemas de IA, tomando como referencia directrices regionales como la Guía de la ASEAN sobre Gobernanza y Ética de la IA.



Asimismo, destacaron que el desarrollo de recursos humanos de alta calidad constituye una base esencial para una conectividad tecnológica sostenible.



Vietnam y Singapur también buscarán aprovechar las fortalezas complementarias de sus respectivos ecosistemas de innovación. Singapur aporta sus capacidades en investigación y desarrollo, gobernanza de datos e IA y conectividad internacional, mientras que Vietnam cuenta con un mercado dinámico, una fuerza laboral joven y una creciente capacidad manufacturera.



Para aprovechar estas ventajas, ambas partes facilitarán el intercambio confiable de datos entre organizaciones, con el fin de acelerar las pruebas, la aplicación y la comercialización de los resultados de investigación.



En esta línea, promoverán la innovación basada en datos y el uso y la transferencia responsables de datos transfronterizos mediante la aplicación de las Cláusulas Contractuales Modelo (MCC) de la ASEAN, en el marco de la iniciativa regional sobre Gobernanza de Datos Digitales.



También facilitarán el diálogo entre la Autoridad de Desarrollo de Medios Infocomunicacionales de Singapur (IMDA) y la Comisión de Protección de Datos Personales (PDPC), por una parte, y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por otra, para intercambiar opiniones sobre políticas y buenas prácticas relacionadas con los flujos transfronterizos de datos.



Ambas partes reafirmaron además su respaldo a los esfuerzos de la ASEAN para avanzar en la integración de la economía digital regional, incluido el Acuerdo Marco de Economía Digital de la ASEAN (DEFA). Consideraron que este acuerdo puede contribuir a facilitar un comercio digital basado en la confianza, mejorar la interoperabilidad, reforzar la conectividad digital y abrir nuevas oportunidades para empresas y ciudadanos de toda la región.



VSIP 2.0, nuevo impulso a la cooperación industrial

El año 2026 marca el 30.º aniversario de los Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP), una empresa conjunta entre Sembcorp y Becamex. En este contexto, ambas partes destacaron el éxito de los VSIP como símbolo de la cooperación económica bilateral y expresaron su expectativa ante el desarrollo de “VSIP 2.0”.



La nueva etapa incorporará tecnologías inteligentes, manufactura avanzada y sistemas sostenibles y ecológicos, con el propósito de atraer nuevas inversiones.



Este proceso recibió un nuevo impulso con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Centro de Tecnología y Remanufactura Avanzada de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (ASTAR ARTC) y Becamex para establecer el Centro de Investigación de Manufactura Avanzada de Vietnam (VAMRC), durante la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en mayo de 2026.



El VAMRC está concebido como una plataforma orientada a la industria para apoyar la demostración, implementación y ampliación de tecnologías avanzadas de manufactura inteligente y sostenible. Al mismo tiempo, contribuirá a estrechar los vínculos tecnológicos, de talento y empresariales entre Vietnam y Singapur.



La cooperación en estos ámbitos se debatirá e implementará a través de la Reunión Ministerial de Conectividad (CMM), copresidida por el ministro de Finanzas de Vietnam y el ministro de Comercio e Industria de Singapur.



También se desarrollará en el marco del MOU sobre transformación digital firmado entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Ministerio de Desarrollo Digital e Información de Singapur (MDDI), así como del MOU sobre desarrollo e innovación digitales suscrito entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam y el MDDI.



Ambas partes acordaron revisar periódicamente los avances y definir nuevas prioridades e iniciativas a través de la CMM y otros mecanismos bilaterales existentes./.

VNA