Vietnam refuerza escudo digital ante auge de IA y prácticas "deepfake"

Hanoi (VNA) - A medida que la inteligencia artificial (IA) y la tecnología de falsificaciones profundas hacen que el contenido en línea sea cada vez más sofisticado y difícil de verificar, Vietnam intensifica sus esfuerzos para construir un "escudo digital", fortalecer el marco legal y proporcionar proactivamente información fidedigna para salvaguardar la soberanía digital nacional.



Esfuerzos para construir un "escudo digital"



La Resolución N.° 57-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 22 de diciembre de 2024, sobre avances en el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital nacional, ha impulsado un progreso significativo en la reforma institucional, el desarrollo de la infraestructura digital, los servicios públicos y la economía digital. Sin embargo, el proceso de transformación digital también presenta crecientes riesgos para la ciberseguridad.



La IA, el big data y la tecnología de falsificaciones profundas son logros científicos y tecnológicos en sí mismos. Los riesgos surgen de su uso. Cuando se explotan para la falsificación y la distorsión, pueden amplificar significativamente las amenazas en el ciberespacio.



Le Thanh Tung, jefe del Departamento de Comunicación y Difusión del Conocimiento de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam (VUSTA), afirmó que la IA ahora puede generar grandes volúmenes de texto, imágenes, audio y video en muy poco tiempo. La tecnología "deepfake" puede producir imágenes y voces altamente convincentes, creando "pruebas falsas que parecen reales" y dificultando la verificación de la información por parte de los usuarios.



Los algoritmos de big data y distribución de contenido también pueden segmentar a grupos según su psicología, intereses y circunstancias. La información falsa que apela fuertemente a las emociones puede propagarse rápida y repetidamente, creando la impresión de una verdad aceptada.



Esto requiere una detección temprana, una verificación más rápida y respuestas más oportunas, junto con la provisión proactiva de información precisa y bien fundamentada. No se debe permitir que las lagunas de información se conviertan en terreno fértil para las noticias falsas y las distorsiones, dijo.



Un "escudo digital" eficaz debe tener tres capacidades clave: alerta temprana para identificar temas, fuentes y patrones de difusión inusuales, así como señales de fabricación o actividad coordinada; verificación rápida mediante la coordinación entre autoridades, bases de datos, expertos y la prensa; y comunicaciones proactivas, proporcionando contenido multimedia, preciso y accesible a las audiencias adecuadas una vez verificada la información.



La IA también puede ayudar a analizar las necesidades de información, identificar lagunas de conocimiento y respaldar la presentación y distribución de contenido fiable. Sin embargo, Le Thanh Tung enfatizó que todo el contenido debe verificarse y estar sujeto a responsabilidad humana, en lugar de dejarse completamente en manos de algoritmos.



La Resolución N.° 57-NQ/TW exige el dominio de la tecnología y el desarrollo de la infraestructura digital, los datos y la capacidad de innovación. Por su parte, la Directiva N.° 57-CT/TW, emitida por la Secretaría del Comité Central del Partido el 31 de diciembre de 2025, exige fortalecer la ciberseguridad, seguridad de la información y también de los datos.



Por lo tanto, el escudo digital debe formar parte de la capacidad digital nacional, en lugar de ser simplemente una solución de software independiente.



Aclaración de la responsabilidad legal del contenido generado por IA



Vietnam ha dado pasos importantes en el desarrollo de su marco legal para el entorno digital. La Ley de Datos, que entró en vigor el 1 de julio de 2025; la Ley de Protección de Datos Personales, vigente desde el 1 de enero de 2026, y la de Ciberseguridad, vigente desde el 1 de julio de 2026, proporcionan una base legal importante para la gestión de riesgos tecnológicos, la protección de datos, la definición de responsabilidades de las partes involucradas y el tratamiento de las infracciones en el ciberespacio.



Sin embargo, a medida que tecnologías como los deepfakes evolucionan rápidamente, la legislación debe mantenerse al día y ofrecer mecanismos claros, aplicables y suficientemente disuasorios. Se debe dar prioridad a los marcos legales adaptables que establezcan principios, responsabilidades y umbrales de riesgo claros, al tiempo que permitan actualizaciones técnicas rápidas, pruebas controladas y coordinación interinstitucional.



Nghiem Vu Khai, exvicepresidente de la VUSTA, señaló que las personas se enfrentan cada vez más a estafas transfronterizas, suplantación de identidad de organismos estatales, contratos electrónicos e inversiones financieras fraudulentas, fraude relacionado con criptomonedas, suplantación de identidad mediante inteligencia artificial y robo de datos personales. En muchos casos, las víctimas no infringen la ley intencionadamente, pero carecen de acceso oportuno a asesoramiento legal especializado.



Propuso priorizar el desarrollo de un sistema nacional de asistencia jurídica digital impulsado por IA para ayudar a organizaciones e individuos a acceder a información jurídica oficial, buscar asesoramiento y recibir alertas oportunas sobre riesgos legales. Un sistema nacional de IA también debería apoyar la difusión y la educación jurídica, garantizando al mismo tiempo datos jurídicos actualizados y seguros, la protección de datos personales y el control de calidad del contenido generado por IA.



Coincidiendo con las opiniones de Nghiem Vu Khai, Le Thanh Tung señaló que también debe aclararse la responsabilidad legal respecto al contenido generado por IA - abarcando a proveedores de modelos, plataformas de distribución, entidades que implementan la tecnología, así como creadores y distribuidores de contenido-, especialmente cuando dicho contenido fabricado vulnere el orden y la seguridad públicos, la dignidad y reputación de las personas, o los intereses de organizaciones y ciudadanos.



Las mejoras en el marco legal deben proteger los derechos e intereses legítimos de personas y empresas, salvaguardar el acceso a la información y preservar el espacio para la innovación, subrayó./.

VNA