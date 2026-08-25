Empresas chinas destacan ambiente de negocios de Vietnam

Beijing (VNA) - Las empresas chinas valoran enormemente el entorno de negocios en Vietnam, especialmente las ventajas relacionadas con la ubicación geográfica, la infraestructura, el ecosistema industrial, las políticas de apoyo y el respaldo de las autoridades locales.

Tal información se dio a conocer durante un coloquio sobre la promoción de la cooperación en materia de inversión entre Vietnam y China, organizada por la Embajada de Hanoi en Beijing, en coordinación con la provincia de Bac Ninh.

Al intervenir en el encuentro, Pham Van Thinh, vicepresidente del Comité Popular de Bac Ninh, informó que el coloquio tiene como objetivo proporcionar informaciones completas y abordar las preguntas e inquietudes de los inversores chinos.

Beijing es una región capaz de atraer a numerosos grandes inversores, lo que la hace idónea para la próxima fase de atracción de inversiones de la provincia de Bac Ninh, reiteró.

Wang Maotai, director general de la empresa SUNWODA Vietnam, comentó que Bac Ninh es una de las ubicaciones priorizadas por las empresas para invertir en el país indochino.

​Además de las ventajas relacionadas con la ubicación y el ecosistema industrial, la localidad fomenta un entorno propicio para la producción, las operaciones empresariales y el bienestar de la fuerza laboral, destacó.

​​También evaluó altamente el apoyo de las autoridades locales durante los procesos de selección de destinos para hacer negocios, registro y ejecución del proyecto por parte de las empresas, entre otros aspectos.

Mientras tanto, Lu Peng, director general de la compañía china Zhongguancun International Holdings, dijo que Vietnam cuenta con un entorno político estable y una economía en rápido crecimiento, al tiempo que promueve activamente políticas para fomentar la ciencia y la tecnología.

​​Bac Ninh resulta especialmente atractiva por su proximidad a Hanoi y su abundancia de zonas industriales e instalaciones de fabricación modernas, captando así la atención especial de numerosas empresas chinas de gran escala, compartió.

​​Sin embargo, recomendó seguir mejorando las políticas fiscales y desarrollando los recursos humanos y la infraestructura energética, entre otras capacidades, especialmente para satisfacer las demandas de inversión en sectores emergentes como la IA.

​​Al mismo tiempo, es necesario fortalecer los vínculos entre las empresas y los mercados y socios locales, ayudándolas a ampliar su base de clientes y a utilizar Vietnam como trampolín para acceder al Sudeste Asiático, detalló.

Por su parte, Liu Chun, presidenta de la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME), comentó que la cooperación económica, comercial y de inversión entre los dos países han continuado desarrollandose de manera estable en los últimos tiempos.

China ha sido el mayor socio comercial de Vietnam durante muchos años consecutivos, mientras que Vietnam figura también uno de los socios comerciales clave de China dentro de la ASEAN, alabó.

La CCCME está dispuesta a seguir apoyando a Bac Ninh en la organización de actividades de promoción del comercio y la inversión, sentando así las bases para el intercambio y la cooperación a largo plazo entre las empresas de ambos países, puntualizó.

El hecho de que las empresas se centren no solo en los incentivos a la inversión, sino también en la calidad de la infraestructura, los recursos humanos, la energía, las cadenas de suministro y la conectividad con el mercado, sienta las bases para que ambas partes impulsen aún más la cooperación en materia de inversión de manera sustantiva y eficaz, en consonancia con las necesidades de desarrollo de cada localidad./.

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