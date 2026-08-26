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Líder vietnamita destaca aportes de veteranos militantes de Hanoi a desarrollo nacional

El secretario general y presidente To Lam reconoció las contribuciones de los veteranos militantes de Hanoi a la independencia, renovación e integración internacional de Vietnam.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, saluda a los veteranos militantes de Hanoi. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, saluda a los veteranos militantes de Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, destacó las importantes contribuciones de los veteranos militantes de Hanoi a la lucha por la independencia y reunificación nacional, la reconstrucción, la renovación y la integración internacional del país, durante una ceremonia de entrega de Insignias del Partido celebrada el 26 de agosto.

Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional, el Comité del Partido de Hanoi otorgó Insignias del Partido a 20.920 militantes con 30 años o más de afiliación. Entre ellos figuran 75 con 80 años de militancia, 14 con 75 años y 71 con 70 años. A la ceremonia asistieron 53 veteranos que aún gozan de buena salud, incluidos 25 con 80 años de afiliación, cuatro con 75 años y 24 con 70 años.

En su discurso, el secretario general y presidente To Lam expresó su profundo respeto, gratitud y felicitaciones a los veteranos militantes, y señaló que estas distinciones constituyen un honor para ellos y sus familias y un motivo de orgullo para Hanoi.

El máximo dirigente destacó que, a lo largo de los 81 años de trayectoria nacional, cada victoria ha sido fruto de la fuerza del pueblo, del liderazgo del Partido y de la entrega de numerosas generaciones de cuadros y militantes.

Subrayó que los militantes homenajeados han atravesado períodos de guerra y paz y etapas marcadas por la dominación, la división, el bloqueo y el embargo. Han contribuido a la lucha por la independencia y la reunificación, la reconstrucción nacional, la renovación y la integración internacional.

Algunos combatieron o prestaron servicio en los frentes; otros asumieron responsabilidades en los órganos del Partido y del Estado, el Frente de la Patria, las fuerzas armadas, las organizaciones de masas y las bases locales. Otros dedicaron su vida a fábricas, obras de construcción, escuelas, hospitales, cooperativas y comunidades residenciales.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)


Pese a sus diferentes funciones, todos compartieron cualidades como la lealtad, la abnegación, la resiliencia, la humildad y la cercanía al pueblo, así como una firme dedicación al servicio de la Patria y del pueblo, afirmó To Lam.

Reiteró que el Partido, el Estado y el pueblo reconocen y valoran sus aportes, y expresó asimismo su agradecimiento a las familias de los militantes, que compartieron dificultades, sacrificios y pérdidas y fueron un sólido respaldo para que pudieran cumplir sus responsabilidades.

En este sentido, señaló que, junto con el desarrollo económico, el Partido y el Estado prestan especial atención a quienes han realizado aportes meritorios a la nación. La campaña de 500 días y noches para buscar, recuperar e identificar los restos de los mártires se desarrolla en todo el país, como expresión de la gratitud y responsabilidad hacia quienes se sacrificaron por la Patria.

To Lam expresó su deseo de que los veteranos militantes continúen cuidando su salud y aportando su prestigio, sabiduría, experiencia y espíritu revolucionario. Los exhortó a seguir desempeñando un papel de referente para las organizaciones del Partido, las autoridades locales y la población, contribuir con opiniones constructivas al fortalecimiento del Partido y del Gobierno y transmitir las tradiciones patrióticas a las nuevas generaciones.

Asimismo, pidió al Comité del Partido, al Consejo Popular, al Comité Popular, al Frente de la Patria y a las organizaciones sociopolíticas de Hanoi continuar prestando atención a la vida material y espiritual y a la salud de los militantes de mayor edad, así como escuchar sus opiniones y aportaciones.

En representación de los homenajeados, Nguyen Anh Lien, quien recibió la Insignia del Partido por 70 años de militancia, expresó su emoción y orgullo por el reconocimiento. Reafirmó su compromiso de seguir las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh y cumplir con sus responsabilidades como militante, contribuyendo a construir un Partido transparente, sólido y verdaderamente al servicio de la Patria y del pueblo./.

VNA
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