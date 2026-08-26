Hanoi ofrecerá acceso gratuito a monumentos y lugares de interés durante el Día Nacional

Hanoi (VNA) - Los residentes y visitantes podrán acceder gratuitamente el Día Nacional (2 de septiembre) a los monumentos históricos, lugares de interés y obras culturales de Hanoi que habitualmente cobran entrada, según una decisión del Comité Popular municipal.



La medida, propuesta por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad, deberá aplicarse de forma pública y transparente. Esta entidad, junto con el Departamento de Finanzas, elaborará además los principios y criterios para establecer un mecanismo de acceso gratuito a los sitios gestionados por Hanoi durante las principales festividades y acontecimientos nacionales y de la capital, con plazo hasta finales de 2026.



De cara al periodo festivo, las autoridades de Hanoi han pedido a las localidades, empresas y establecimientos turísticos reforzar la seguridad y mejorar la calidad de los servicios. También deberán coordinarse con las fuerzas de seguridad, sanidad y transporte para garantizar el orden, la seguridad vial y la prevención de incendios, así como organizar el flujo de visitantes en los principales destinos para evitar aglomeraciones y atascos.



La ciudad reforzará asimismo la supervisión de los servicios turísticos, especialmente de la publicación y aplicación correcta de los precios, y actuará contra el acoso a los visitantes, las prácticas abusivas y los incrementos arbitrarios de tarifas. Los lugares de interés deberán garantizar además la higiene ambiental y la seguridad alimentaria, así como disponer de personal suficiente para orientar y asistir a los visitantes.

Una larga fila de visitantes espera para entrar al sitio histórico de la prisión de Hoa Lo. (Fuente: VNA)



Paralelamente, Hanoi organizará numerosos programas culturales y artísticos y exposiciones temáticas con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional. Entre ellos figura la exposición “Corazón fiel, voluntad de acero”, abierta al público del 19 de agosto al 5 de septiembre en la prisión de Hoa Lo.



La apertura gratuita de los sitios turísticos y las actividades culturales previstas ofrecerán más opciones de ocio a residentes y visitantes durante la festividad y contribuirán a difundir los valores históricos y culturales de la capital./.