Sociedad

Hanoi ofrecerá acceso gratuito a monumentos y lugares de interés durante el Día Nacional

Hanoi permitirá el acceso gratuito el 2 de septiembre a monumentos y lugares culturales, mientras refuerza la seguridad y los servicios turísticos durante la festividad.

La Ciudadela Imperial de Thang Long, un sitio histórico que atrae a un gran número de visitantes durante las vacaciones. (Fuente: VNA)
La Ciudadela Imperial de Thang Long, un sitio histórico que atrae a un gran número de visitantes durante las vacaciones. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Los residentes y visitantes podrán acceder gratuitamente el Día Nacional (2 de septiembre) a los monumentos históricos, lugares de interés y obras culturales de Hanoi que habitualmente cobran entrada, según una decisión del Comité Popular municipal.

La medida, propuesta por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad, deberá aplicarse de forma pública y transparente. Esta entidad, junto con el Departamento de Finanzas, elaborará además los principios y criterios para establecer un mecanismo de acceso gratuito a los sitios gestionados por Hanoi durante las principales festividades y acontecimientos nacionales y de la capital, con plazo hasta finales de 2026.

De cara al periodo festivo, las autoridades de Hanoi han pedido a las localidades, empresas y establecimientos turísticos reforzar la seguridad y mejorar la calidad de los servicios. También deberán coordinarse con las fuerzas de seguridad, sanidad y transporte para garantizar el orden, la seguridad vial y la prevención de incendios, así como organizar el flujo de visitantes en los principales destinos para evitar aglomeraciones y atascos.

La ciudad reforzará asimismo la supervisión de los servicios turísticos, especialmente de la publicación y aplicación correcta de los precios, y actuará contra el acoso a los visitantes, las prácticas abusivas y los incrementos arbitrarios de tarifas. Los lugares de interés deberán garantizar además la higiene ambiental y la seguridad alimentaria, así como disponer de personal suficiente para orientar y asistir a los visitantes.

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Una larga fila de visitantes espera para entrar al sitio histórico de la prisión de Hoa Lo. (Fuente: VNA)


Paralelamente, Hanoi organizará numerosos programas culturales y artísticos y exposiciones temáticas con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional. Entre ellos figura la exposición “Corazón fiel, voluntad de acero”, abierta al público del 19 de agosto al 5 de septiembre en la prisión de Hoa Lo.

La apertura gratuita de los sitios turísticos y las actividades culturales previstas ofrecerán más opciones de ocio a residentes y visitantes durante la festividad y contribuirán a difundir los valores históricos y culturales de la capital./.

VNA
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