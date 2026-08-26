Vietnam se moviliza con el reto de 10 mil millones de pasos verdes

Hanoi (VNA)– El diario Nhan Dan (Pueblo), en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, presentó la actividad nacional de caminata “Juntos avanzamos con Vietnam”, en conmemoración del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto, el Día Tradicional de la Seguridad Pública Popular y el Día Nacional (2 de septiembre).



Bajo el mensaje “10 mil millones de pasos verdes - Por un Vietnam sostenible”, el programa invita a la población a practicar ejercicio, adquirir hábitos de actividad y promover un estilo de vida ecológico.



Los ciudadanos pueden registrarse, conectar sus dispositivos y acumular pasos a través del portal cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, con el objetivo común de alcanzar 10 mil millones de pasos verdes.



Las actividades principales tendrán lugar los días 29 y 30 de agosto de 2026 en las 34 provincias y ciudades del país.



El momento culminante será la caminata nacional de la mañana del 30 de agosto, de las 5:00 a 8:00 horas. Las ceremonias de apertura se celebrarán simultáneamente a las 6:00 y la caminata oficial comenzará a las 6:30 horas.



El programa tiene como objetivo promover la fuerza de la gran unidad nacional, impulsar el movimiento “Todo el pueblo hace ejercicio siguiendo el ejemplo del Presidente Ho Chi Minh”, fortalecer los vínculos entre las fuerzas de Seguridad Pública Popular y la población, y fomentar un estilo de vida saludable y activo.



La actividad de caminata por el medioambiente se organizará simultáneamente en las 34 provincias y ciudades, con la aspiración de establecer un nuevo récord Guinness y demostrar la capacidad de conectar a la comunidad a escala nacional.



Los organizadores también buscan promover un estilo de vida ecológico y contribuir al objetivo de alcanzar las emisiones netas cero (Net Zero).



Cada paso no solo contribuye a mejorar la salud, sino que también fomenta la elección de medios de transporte respetuosos con el medioambiente, eleva la conciencia sobre la reducción de emisiones, la protección ambiental y el desarrollo sostenible.



Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y editor jefe del periódico Nhan Dan, señaló que el programa tiene como objetivos promover el espíritu de unidad, fomentar la práctica deportiva, estrechar los vínculos entre las fuerzas de Seguridad Pública Popular y la ciudadanía, y construir un estilo de vida positivo en la comunidad.



En 2025, “Juntos avanzamos con Vietnam” se celebró en las 34 provincias y ciudades del país. Sumando las modalidades presencial y en línea, el programa registró un total de 6 mil millones de pasos en todo el territorio nacional./.

VNA