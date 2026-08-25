Vietnam y Singapur acuerdan convertir los acuerdos políticos en proyectos concretos

Singapur (VNA) - Vietnam y Singapur acordaron profundizar su Asociación Estratégica Integral y convertir los acuerdos alcanzados por sus dirigentes en programas y proyectos concretos, con especial énfasis en ciencia y tecnología, innovación y desarrollo de recursos humanos.



Así lo acordaron el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y el secretario general del Partido de Acción Popular de Singapur y primer ministro, Lawrence Wong, durante su encuentro celebrado la tarde del 25 de agosto, en el marco de la visita oficial de Tran Cam Tu a Singapur y del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur.



El premier singapurense destacó la importancia de la visita y de la celebración del primer Diálogo Estratégico, al considerar que este mecanismo supone un nuevo avance en las relaciones bilaterales y completa los tres pilares de los vínculos entre ambos países: las relaciones entre partidos, la diplomacia estatal y la diplomacia popular. A su juicio, también contribuirá a reforzar la confianza política y generar un nuevo impulso para la Asociación Estratégica Integral.



Por su parte, Tran Cam Tu transmitió a Lawrence Wong y a los dirigentes singapurenses los saludos y mejores deseos de los dirigentes de alto nivel de Vietnam, y felicitó a Singapur por sus importantes logros socioeconómicos, la renovación de su modelo de crecimiento y el fortalecimiento de su posición internacional.



Reafirmó que Vietnam concede gran importancia a Singapur y desea trabajar conjuntamente para llevar la Asociación Estratégica Integral a una nueva etapa de desarrollo, más profunda, sustantiva y eficaz, en consonancia con los intereses y la visión de largo plazo de ambos países.



Al referirse al primer Diálogo Estratégico, celebrado ese mismo día, Tran Cam Tu destacó que se trata de la primera reunión de un mecanismo acordado durante la visita de Estado del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a Singapur en mayo de 2026. Su rápida puesta en marcha, señaló, refleja el firme compromiso de ambos partidos con la aplicación de los acuerdos de alto nivel.



El nuevo mecanismo permitirá establecer un canal de diálogo directo, periódico y estratégico entre ambos partidos, facilitando el intercambio de experiencias sobre construcción partidista, formulación de políticas, gobernanza y desarrollo nacional, así como consultas sobre cuestiones estratégicas de interés común. De esta manera, contribuirá a reforzar el papel orientador de los canales entre partidos en las relaciones bilaterales.



Ambos dirigentes acordaron mantener los intercambios de delegaciones y los contactos a todos los niveles, aprovechar los mecanismos de cooperación existentes y estrechar los vínculos entre los órganos de los partidos y los Estados, los Parlamentos, las localidades y las organizaciones populares, con el objetivo de consolidar una base política sólida para aplicar eficazmente la Asociación Estratégica Integral.



La ciencia, la tecnología y la innovación ocuparon un lugar destacado en las conversaciones. Ambas partes coincidieron en que estos ámbitos deben convertirse en un pilar importante de la relación bilateral y acordaron intensificar la cooperación en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, transformación digital, economía digital, semiconductores, energías limpias y finanzas verdes.



También apostaron por conectar los ecosistemas de innovación de ambos países mediante una mayor cooperación entre centros de investigación, universidades, empresas y organizaciones de innovación.



En este marco, Tran Cam Tu propuso impulsar un modelo transfronterizo de innovación que busca estrechar los vínculos entre el Estado y las universidades, así como entre los institutos de investigación y las empresas de Vietnam y Singapur. La iniciativa contempla avanzar hacia la investigación, el desarrollo y la producción conjuntos, así como la creación compartida de valor, con vistas a desarrollar productos y soluciones competitivos para los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la región.



La formación de funcionarios y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados también fueron objeto de intercambio. Los dos dirigentes acordaron ampliar los programas de intercambio y compartir experiencias en construcción partidista, gobernanza, formulación de políticas, formación de funcionarios y desarrollo de recursos humanos para los sistemas políticos de ambos países.



Lawrence Wong afirmó que Singapur valora el papel, el potencial y las perspectivas de desarrollo de Vietnam y desea continuar acompañándolo en este proceso. Ambos dirigentes consideraron que existe un amplio margen para ampliar la cooperación más allá de los sectores tradicionales y avanzar hacia actividades con mayor contenido tecnológico, de conocimiento y valor añadido.



Para transformar estas orientaciones en resultados concretos, las dos partes subrayaron la necesidad de una participación coordinada de ministerios, organismos, localidades, empresas, universidades, institutos de investigación y centros de innovación. Los acuerdos y entendimientos alcanzados a alto nivel deberán traducirse en programas y proyectos con objetivos, hojas de ruta y resultados claramente definidos, con las empresas como uno de los actores centrales de su puesta en práctica.



Vietnam y Singapur acordaron asimismo mantener una estrecha coordinación dentro de la ASEAN y en los mecanismos multilaterales, contribuyendo a reforzar la unidad y cohesión del bloque, su capacidad de resiliencia y su papel central en la estructura regional.



Tran Cam Tu expresó su confianza en que la visita y el primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur generarán un nuevo impulso para las relaciones entre ambos partidos y países, ayudando a convertir el potencial en proyectos, los acuerdos en acciones y la cooperación en creación conjunta de valor, para llevar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur hacia un desarrollo cada vez más profundo, sustantivo, eficaz y sostenible./.

VNA