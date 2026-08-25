Dirigentes de la FIFA asistirán en Hanoi a la final de la Copa ASEAN 2026

Hanoi (VNA) - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general del organismo, Mattias Grafström, asistirán mañana, 26 de agosto, en el Estadio Nacional de My Dinh, en Hanoi, a la final de vuelta de la Copa ASEAN 2026 entre Vietnam y Tailandia, informó la Federación de Fútbol de Vietnam (VFF).



La presencia de Infantino refleja el creciente interés de la FIFA por el desarrollo del fútbol en el Sudeste Asiático. El dirigente ya ha participado en importantes acontecimientos futbolísticos de la región: en diciembre de 2021 asistió en Singapur a la inauguración del Campeonato de la ASEAN (AFF), en enero de 2023, presenció en el estadio Thammasat la final de vuelta de AFF 2022 entre Tailandia y Vietnam.



Su asistencia nuevamente a una final entre ambas selecciones pone de manifiesto el interés del máximo organismo del fútbol mundial por las competiciones y los equipos de la región, así como por el desarrollo de este deporte en el Sudeste Asiático.



Para Vietnam, el encuentro constituye además una oportunidad para mostrar los avances de su fútbol, impulsados por una creciente inversión en las selecciones nacionales y juveniles, las infraestructuras y la organización de competiciones internacionales.



El partido tendrá una especial importancia para la selección vietnamita, que busca busca defender el título del Campeonato de la ASEAN bajo la dirección del entrenador Kim Sang Sik.



Vietnam afrontará el duelo decisivo con ventaja, después de imponerse por 2-0 a Tailandia en el partido de ida, disputado en el estadio Rajamangala, con goles de Nguyen Hai Long y Nguyen Quang Hai.



La final de vuelta se disputará a las 20:00 horas del 26 de agosto en el Estadio Nacional de My Dinh./.

VNA