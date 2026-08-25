Vietnam y Singapur por profundizar su Asociación Estratégica Integral

Singapur (VNA) - Vietnam y Singapur acordaron profundizar su Asociación Estratégica Integral mediante el fortalecimiento de la confianza política y una cooperación más eficaz en economía, ciencia y tecnología, innovación y formación de recursos humanos.



El acuerdo se alcanzó durante el encuentro celebrado la tarde del 25 de agosto entre el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en el marco de la visita oficial del dirigente vietnamita al país insular y del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur.



Tharman Shanmugaratnam dio la bienvenida a Tran Cam Tu y a la delegación de alto nivel del Partido Comunista de Vietnam y destacó la importancia de la visita, que tiene lugar tras la elevación de las relaciones bilaterales a Asociación Estratégica Integral. Según el mandatario, la visita y el primer Diálogo Estratégico contribuirán a reforzar la confianza política y el entendimiento entre los dirigentes de ambos países, además de generar un nuevo impulso para una cooperación más profunda, sustantiva y eficaz.



Por su parte, Tran Cam Tu reafirmó que Vietnam considera a Singapur uno de sus principales socios en la región. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, los vínculos bilaterales se han ampliado y consolidado sobre la base de una creciente confianza política, intereses cada vez más estrechos y la complementariedad de ambas economías. La creación de la Asociación Estratégica en 2013 y su elevación a Asociación Estratégica Integral en 2025 marcaron importantes hitos en este proceso.



La cooperación económica, comercial y de inversión continúa siendo uno de los principales pilares de las relaciones bilaterales. Ambas partes coincidieron en la necesidad de mejorar los modelos de cooperación existentes, especialmente en sectores como la industria de procesamiento y manufactura, la logística, las finanzas y las tecnologías avanzadas, para adaptarlos a las exigencias del desarrollo verde, inteligente y sostenible.



Tran Cam Tu señaló que el reto inmediato consiste en convertir el alto nivel de confianza política y los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países en programas, proyectos y resultados concretos. Para ello, consideró necesario mantener los contactos de alto nivel y los intercambios de delegaciones, fortalecer los vínculos entre ministerios, organismos, localidades y empresas, y aprovechar mejor las ventajas complementarias de ambas economías.



En particular, propuso ampliar la cooperación hacia áreas de mayor contenido tecnológico y valor añadido, como la inteligencia artificial, la transformación y economía digitales, los semiconductores, los centros de datos, la economía verde, las energías limpias, las finanzas verdes y la formación de recursos humanos altamente cualificados. El objetivo es aprovechar las ventajas existentes y crear nuevos motores de crecimiento para el desarrollo rápido y sostenible de ambos países.



El presidente singapurense valoró los logros socioeconómicos de Vietnam y su creciente posición internacional, y destacó especialmente el talento y las aspiraciones de la juventud vietnamita. Reafirmó que Singapur concede importancia a las relaciones con Vietnam y desea aprovechar conjuntamente las oportunidades que ofrece la Asociación Estratégica Integral.



Ambas partes coincidieron en que existen amplias posibilidades para potenciar sus fortalezas complementarias, especialmente en los nuevos sectores económicos, la tecnología, la innovación y el desarrollo de recursos humanos. En este sentido, acordaron reforzar la conexión en ciencia y tecnología, con participación conjunta en investigación, desarrollo y producción, así como en la captación de inversiones para industrias y tecnologías avanzadas de nueva generación.



Ante los rápidos y complejos cambios de la situación regional e internacional, Vietnam y Singapur también acordaron intensificar el intercambio y la coordinación para contribuir al mantenimiento de un entorno de paz, estabilidad y cooperación favorable al desarrollo.



Ambos países reafirmaron su compromiso de trabajar estrechamente dentro de la ASEAN y en los foros multilaterales para fortalecer la unidad y cohesión del bloque, elevar su capacidad de resiliencia y preservar su papel central, al tiempo que promueven el multilateralismo, la cooperación y la integración regional.



Tran Cam Tu expresó su confianza en que, sobre la sólida base construida durante más de medio siglo, el elevado nivel de confianza política, la creciente convergencia de intereses y la determinación de los dirigentes de ambos países, la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur continuará avanzando de manera firme, sustantiva y sostenible, en beneficio de ambos pueblos y en contribución a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la ASEAN y la región./.

VNA