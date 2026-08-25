Vietnam valora la Asociación Estratégica Integral con Singapur

Singapur (VNA) - Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Singapur y está dispuesto a trabajar con el país insular para profundizar la Asociación Estratégica Integral, en línea con los intereses y la visión de desarrollo a largo plazo de ambas partes, afirmó el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu.

Durante su reunión con el ministro sénior de Singapur K. Shanmugam, celebrada en el marco de su visita oficial al país insular, Cam Tu felicitó a su anfitrión por su reciente nombramiento y expresó su confianza en que, con su amplia experiencia y prestigio en el Gobierno y el Partido de Acción Popular, continuará contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos entre ambos partidos y países.

El dirigente vietnamita destacó como áreas prioritarias el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados y el intercambio de experiencias de Singapur en gestión macroeconómica, desarrollo científico y tecnológico y sectores económicos emergentes, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el desarrollo conjunto.

Asimismo, informó a Shanmugam sobre los resultados del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, celebrado ese mismo día. Se trata de la primera reunión de este mecanismo, acordado durante la visita de Estado a Singapur realizada en mayo de 2026 por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.

Cam Tu subrayó que la pronta puesta en marcha del mecanismo refleja el firme compromiso de ambos partidos de convertir los acuerdos alcanzados por sus dirigentes en resultados concretos.

Por su parte, Shanmugam, quien también ocupa los cargos de ministro coordinador de Seguridad Nacional y ministro del Interior, destacó la importancia de la visita y valoró el éxito del primer Diálogo Estratégico.

Señaló que los documentos suscritos en ámbitos estratégicos durante el diálogo contribuirán a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Reafirmó, además, su disposición a trabajar estrechamente con Vietnam para aprovechar eficazmente este mecanismo, fortalecer la confianza política, aumentar la resiliencia y sentar bases sólidas para una cooperación bilateral a largo plazo.

El ministro singapurense se comprometió asimismo a impulsar la cooperación entre el Ministerio del Interior de Singapur y sus socios vietnamitas, especialmente en la lucha contra la delincuencia transnacional.

En el ámbito multilateral, Shanmugam afirmó que Singapur mantendrá una estrecha coordinación con Vietnam dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros foros internacionales para promover la solidaridad y unidad del bloque, fortalecer su resiliencia y consolidar su papel central en la arquitectura regional./.

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