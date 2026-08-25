Vietnam y Laos fortalecen cooperación en supervisión, inspección y lucha anticorrupción

Hanoi (VNA) - Vietnam y Laos acordaron fortalecer la cooperación entre sus órganos de supervisión, inspección y lucha contra la corrupción, con especial atención al intercambio de experiencias, la gestión de casos transfronterizos y la transformación digital.

Así lo afirmó el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, durante su reunión celebrada hoy en Hanoi con el inspector general del Estado de Laos, Vanhxay Phongsavanh, miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos (PPRL), además de jefe de su Comisión de Inspección.

Al dar la bienvenida a Vanhxay Phongsavanh y a la delegación laosiana, Minh Hung destacó la importancia de la visita para aplicar los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos Partidos y Estados y fortalecer la cooperación entre los organismos competentes de ambos países.

El primer ministro valoró los avances recientes en las relaciones bilaterales, especialmente la estrecha coordinación entre ambos Gobiernos para acelerar la ejecución de proyectos de cooperación. Señaló que los vínculos políticos y la confianza mutua continúan fortaleciéndose, mientras que la cooperación en defensa, seguridad, economía, comercio, inversión, educación y formación, cultura e intercambios entre pueblos mantiene una evolución positiva.

En el contexto de los nuevos objetivos de desarrollo de ambos países, Minh Hung subrayó la necesidad de mejorar la eficacia de la gobernanza, construir un aparato estatal honesto y eficiente, reforzar la disciplina y fortalecer la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otros fenómenos negativos.

Tras valorar la cooperación entre los órganos de supervisión, inspección y lucha contra la corrupción, instó a ambas partes a aplicar eficazmente los acuerdos y memorandos de entendimiento suscritos y a intensificar el intercambio de experiencias en atención ciudadana y prevención y combate contra la corrupción, el despilfarro y otros fenómenos negativos.

Asimismo, pidió reforzar la coordinación en la detección y gestión de casos transfronterizos, especialmente en ámbitos con riesgos de corrupción y actividades ilícitas, y acelerar la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital en las labores de supervisión e inspección, con el fin de elevar la transparencia y eficiencia de la administración pública.

Por su parte, Vanhxay Phongsavanh informó al primer ministro vietnamita sobre la situación de Laos y los resultados recientes de la Comisión de Inspección del Comité Central del PPRL y de la Inspección Estatal de Laos. Destacó los resultados positivos de su visita, especialmente los obtenidos mediante los intercambios entre los órganos de control e inspección de ambos países.

Expresó su esperanza de que ambos Gobiernos sigan prestando atención a la cooperación entre estos organismos y a la aplicación efectiva de los acuerdos suscritos, contribuyendo a consolidar y desarrollar aún más la gran amistad entre Vietnam y Laos./.

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