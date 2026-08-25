Política

Vietnam y Francia refuerzan cooperación en materia de defensa

Vietnam y Francia buscan ampliar la cooperación en defensa, con nuevas iniciativas en formación, medicina militar, mantenimiento de la paz de la ONU e industria de defensa.

El general Phan Van Giang y el embajador saliente de Francia en Vietnam, Olivier Brochet (Fuente: chinhphu.vn)
El general Phan Van Giang y el embajador saliente de Francia en Vietnam, Olivier Brochet (Fuente: chinhphu.vn)

Hanoi (VNA) - La Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia ofrece nuevas oportunidades para profundizar la cooperación bilateral en materia de defensa, con especial atención a la formación, la medicina militar, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) y la industria de defensa, afirmó hoy el general Phan Van Giang, viceprimer ministro vietnamita y titular de Defensa Nacional.

Al recibir en Hanoi al embajador saliente de Francia en Vietnam, Olivier Brochet, Phan Van Giang destacó que la elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024 ha creado condiciones favorables para ampliar la colaboración en diversos ámbitos, incluida la defensa.

El ministro vietnamita subrayó que Vietnam concede gran importancia a la cooperación con Francia, miembro destacado de la Unión Europea (UE) y primer socio estratégico integral del país indochino dentro de la UE. Las relaciones bilaterales han avanzado significativamente en áreas como economía y comercio, ciencia y tecnología, educación y formación, cultura y turismo, además de defensa y seguridad.

En materia de defensa, ambas partes han obtenido resultados concretos mediante el intercambio de delegaciones, el diálogo y las consultas, la formación, la medicina militar, las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y la industria de defensa.

Phan Van Giang agradeció a Francia el envío de expertos en mantenimiento de la paz para brindar asistencia técnica al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, así como las facilidades ofrecidas para el despliegue de oficiales vietnamitas en la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en la República Centroafricana.

De cara al futuro, afirmó que el Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam está dispuesto a trabajar con el Ministerio de las Fuerzas Armadas y Asuntos de Veteranos de Francia para aplicar eficazmente los mecanismos y acuerdos de cooperación existentes, especialmente en áreas con gran potencial como la formación, la medicina militar, el mantenimiento de la paz de la ONU, la industria de defensa, la búsqueda de personal militar desaparecido y el intercambio de objetos conmemorativos de guerra.

Por su parte, Olivier Brochet expresó su satisfacción por los avances logrados en las relaciones entre ambos países y, en particular, entre sus respectivos ministerios de Defensa.

Tras agradecer el apoyo y la coordinación de las autoridades y unidades del Ejército Popular de Vietnam durante su mandato, manifestó su esperanza de que la cooperación bilateral en defensa siga desarrollándose de manera cada vez más sustancial, con especial atención al mantenimiento de la paz de la ONU, la medicina militar, la formación y la industria de defensa./.

VNA
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