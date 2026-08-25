Economía

Ciudad vietnamita de Can Tho aspira a ampliar cooperación agrícola y acuícola con Costa de Marfil

Can Tho y Costa de Marfil buscan ampliar la cooperación agrícola y comercial en arroz, pangasius, camarón, frutas y procesamiento de alimentos.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - El fortalecimiento del comercio y la cooperación en agricultura y acuicultura, especialmente en arroz, productos del mar, frutas y alimentos procesados, centró hoy el encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi, y las autoridades de la ciudad vietnamita de Can Tho.

Durante la reunión, el secretario del Comité del Partido municipal, Do Thanh Binh, destacó que Can Tho cuenta con aproximadamente 530.000 hectáreas de tierras agrícolas y basa su producción principalmente en el cultivo de arroz y la acuicultura.

La ciudad dispone de más de 720.000 hectáreas de arrozales, con una producción anual de 4,7 millones de toneladas. Entre sus productos destaca el arroz ST25, reconocido como el “Mejor Arroz del Mundo”.

Actualmente, Can Tho desarrolla un proyecto de producción de arroz de alta calidad y bajas emisiones en una superficie superior a 170.000 hectáreas. En el sector acuícola, la ciudad registra una producción anual de más de 820.000 toneladas, gracias a unas 96.500 hectáreas de piscifactorías y 95 plantas procesadoras que cumplen estándares internacionales, principalmente de pangasius y camarón.

Al destacar que Costa de Marfil es el principal socio comercial de Vietnam en África y que el comercio bilateral se prevé alcance casi 2.000 millones de dólares en 2025, Do Thanh Binh expresó el deseo de impulsar las exportaciones de arroz, pangasius, camarón y frutas de alta calidad de Can Tho hacia el mercado marfileño y África Occidental.

A cambio, la ciudad está dispuesta a facilitar la importación de materias primas procedentes de Costa de Marfil para establecer flujos comerciales más equilibrados.

Can Tho también ofreció compartir experiencias científicas, a través de la Universidad de Can Tho y el Instituto del Arroz del Delta del Mekong, en ámbitos como la mecanización, la transformación digital, la agricultura sostenible y el desarrollo cooperativo.

Por su parte, Patrick Achi señaló que Vietnam y Costa de Marfil comparten varias similitudes, particularmente en cuanto a la abundancia de recursos naturales.

Costa de Marfil figura entre los principales productores mundiales de cacao y anacardos y ocupa el segundo lugar mundial en producción de caucho. El país también produce y exporta café, así como frutas como piñas y mangos, además de diversas frutas y hortalizas.

Sin embargo, el dirigente marfileño señaló que el país todavía carece de suficiente capacidad de procesamiento para generar mayor valor añadido a partir de sus productos agrícolas. Entre los principales desafíos figuran el aumento de la producción, el desarrollo de la industria de procesamiento para obtener productos de exportación de mayor calidad y la garantía de la seguridad alimentaria.

En este contexto, afirmó que Can Tho es uno de los socios clave con los que Costa de Marfil espera poner en marcha sus primeros proyectos de cooperación agrícola.

Patrick Achi respaldó las propuestas de Do Thanh Binh sobre ámbitos prioritarios de cooperación, incluidos el arroz, los productos del mar, las tecnologías de procesamiento para elevar el valor añadido y el sector forestal.

Durante su visita, el dirigente también recorrió la Sociedad Anónima Agrícola de Alta Tecnología Trung An, el Instituto del Arroz del Delta del Mekong y la Sociedad Anónima de Importación y Exportación de Productos Acuáticos de Can Tho (Caseamex)./.

VNA
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