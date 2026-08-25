Vietnam y Laos estrechan colaboración en inspección y supervisión

Hanoi (VNA) - La cooperación entre los organismos de inspección y supervisión de Vietnam y Laos se orientará hacia una mayor eficacia y modernización, con énfasis en la prevención de infracciones, la transformación digital y la formación de funcionarios, como parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones entre ambos Partidos y países.



Así se acordó el 25 de agosto durante las conversaciones entre Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, y una delegación de alto nivel de la Comisión de Inspección del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL).



La comitiva fue encabezada por Vanxay Phongsavanh, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PPRL y jefe de su Comisión de Inspección, inspector general del Estado y jefe de la Comisión Anticorrupción Central de Laos.



Durante el encuentro, Tran Sy Thanh destacó los avances de Vietnam en el desarrollo socioeconómico y la renovación del sistema político, y subrayó la necesidad de modernizar el trabajo de inspección y supervisión. Esta labor, señaló, no debe limitarse a detectar y sancionar infracciones, sino también anticipar riesgos, prevenirlos, identificar deficiencias en los mecanismos y políticas y proteger a los funcionarios dinámicos y creativos que actúan por el interés común.



Ambas partes acordaron continuar aplicando eficazmente el Acuerdo de Cooperación para el período 2022-2026, mantener los intercambios de delegaciones y profesionales, compartir experiencias en inspección y supervisión, ampliar la cooperación en transformación digital y fortalecer la capacitación de los funcionarios del sector.



La parte laosiana valoró especialmente las experiencias de Vietnam en la prevención temprana de infracciones, el perfeccionamiento del marco institucional y la transformación digital. Asimismo, propuso reforzar el apoyo vietnamita a la formación de funcionarios y el intercambio de soluciones técnicas e infraestructura para la transformación digital y la construcción de una base de datos del sector.



Ambas partes coincidieron en que los resultados del encuentro darán un nuevo impulso, práctico y eficaz, a la cooperación entre los organismos de inspección de ambos Partidos y contribuirán a seguir fortaleciendo las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos./.

VNA