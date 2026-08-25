Vietnam celebra por primera vez los “Días de la Asamblea Mundial de los Pueblos”

Hanoi (VNA) - Vietnam celebró por primera vez los “Días de la Asamblea Mundial de los Pueblos”, un espacio de diálogo y cooperación entre organizaciones, expertos, académicos e instituciones de Vietnam y Rusia, inaugurado hoy en Hanoi bajo el lema “Unir a la humanidad en torno a valores comunes hacia un futuro mejor”.



En la apertura, el presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, Phan Anh Son, destacó el creciente papel de la diplomacia popular en el fortalecimiento de la confianza y el entendimiento entre los pueblos, especialmente ante los rápidos cambios internacionales y los nuevos desafíos globales.



Propuso convertir las jornadas en un mecanismo regular y eficaz de diálogo y cooperación, capaz de transformar las ideas en proyectos concretos. Entre las iniciativas planteadas figuran la creación de una red de conocimiento e innovación Vietnam-Rusia, el impulso de los intercambios entre las nuevas generaciones y la promoción de proyectos conjuntos en ciencia verde, medio ambiente, salud comunitaria y desarrollo sostenible.



Por su parte, el secretario general de la Asamblea Mundial de los Pueblos, Andrey Belyaninov, y otros representantes rusos subrayaron la importancia del diálogo intercultural y de los intercambios entre los pueblos para fortalecer el entendimiento mutuo y preservar valores comunes como la paz, la dignidad humana, la diversidad cultural, la familia y la educación.



Los participantes propusieron establecer un mecanismo de diálogo anual y ampliar la cooperación en inteligencia artificial, semiconductores, energías limpias y biomedicina, además de intensificar los intercambios entre jóvenes, estudiantes, científicos y empresarios.



Durante la ceremonia inaugural, la Asamblea Mundial de los Pueblos suscribió acuerdos de cooperación con cinco socios vietnamitas, abriendo nuevos vínculos con instituciones educativas y organizaciones del país.



Las jornadas se celebran del 25 al 27 de agosto e incluyen seminarios internacionales sobre cooperación científica y educativa y sobre el papel del turismo en el desarrollo económico./.

VNA