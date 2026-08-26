Internacional

ASEAN refuerza cooperación en defensa ante los nuevos desafíos de seguridad

Los países de la ASEAN acuerdan reforzar la cooperación en defensa y responder de forma flexible a los nuevos desafíos de seguridad regional.

La delegación vietnamita (Foto: qdnd.vn)
La delegación vietnamita (Foto: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) - Altos funcionarios de defensa de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acordaron reforzar la cooperación en materia de defensa y responder de forma flexible y proactiva a los nuevos desafíos de seguridad regional, durante una reunión virtual de la Reunión de Altos Funcionarios de Defensa de la agrupación (ADSOM) celebrada el 26 de agosto.

El evento estuvo presidido por Ignacio B. Madriaga, subsecretario de Evaluación Estratégica y Planificación del Departamento de Defensa Nacional de Filipinas, y contó con la participación de representantes de la Secretaría de la ASEAN. El viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Truong Thang, encabezó la delegación vietnamita.

En la apertura, Madriaga destacó que la participación de todos los países miembros y de la Secretaría de la ASEAN refleja el firme compromiso del bloque con la unidad. En referencia al lema de la presidencia filipina de la ASEAN en 2026, «Navegando juntos hacia nuestro futuro», subrayó que la mayor fortaleza de la agrupación reside en la solidaridad y en su capacidad para aprovechar la diversidad.

Señaló asimismo que 2026 marca el vigésimo aniversario de la cooperación en defensa de la ASEAN en el marco de la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM).

Por su parte, Truong Thang expresó su confianza en que, bajo la presidencia de Filipinas, la cooperación en defensa de la ASEAN continuará fortaleciéndose para permitir a la región afrontar de manera flexible y proactiva los riesgos de seguridad. Reafirmó además el pleno apoyo de Vietnam a Filipinas en el desempeño de sus responsabilidades como presidente de la ADMM y su versión ampliada (ADMM+) en 2026.

Durante la reunión, los delegados examinaron los informes del Grupo de Trabajo de la ADSOM, actualizaron la implementación del Plan de Trabajo de la ADMM 2023-2026 y evaluaron los resultados de la reunión de la Red de Instituciones de Defensa y Seguridad de la ASEAN (NADI) y de la 23.ª Reunión de Comandantes de las Fuerzas de Defensa de la ASEAN (ACDFM-23).

Asimismo, intercambiaron opiniones sobre nuevas iniciativas de la ADMM, proyectos de declaraciones conjuntas y la cooperación con los socios de diálogo.

Los participantes también debatieron los preparativos para las próximas reuniones ADSOM+, la 20.ª ADMM y la 13.ª ADMM+./.

VNA
#ASEAN #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #cooperación en defensa #seguridad regional
Seguir VietnamPlus

ASEAN 2026-2030

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y el subsecretario general del Partido de Acción Popular, ministro coordinador de Servicios Públicos y titular de Defensa de Singapur, Chan Chun Sing, copresiden el primer Diálogo Estratégico Singapur-Vietnam. (Foto: VNA)

Medios de Singapur valoran resultados de visita de dirigente vietnamita

Los principales medios de comunicación de Singapur informaron ampliamente sobre la visita oficial al país del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, durante los días 24 y 25 de agosto, así como sobre su copresidencia del primer Diálogo Estratégico Singapur-Vietnam.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe al profesor Tran Thanh Van, presidente de la Asociación científica “Encuentro de Vietnam” y director del Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinarias (ICISE) y su esposa, la profesora Le Kim Ngoc. (Fuente: VNA)

Primer ministro vietnamita recibe al profesor Tran Thanh Van

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy al profesor Tran Thanh Van, presidente de la Asociación científica “Encuentro de Vietnam” y director del Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinarias (ICISE), acompañado por su esposa, la profesora Le Kim Ngoc.