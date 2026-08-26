ASEAN refuerza cooperación en defensa ante los nuevos desafíos de seguridad

Hanoi (VNA) - Altos funcionarios de defensa de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acordaron reforzar la cooperación en materia de defensa y responder de forma flexible y proactiva a los nuevos desafíos de seguridad regional, durante una reunión virtual de la Reunión de Altos Funcionarios de Defensa de la agrupación (ADSOM) celebrada el 26 de agosto.



El evento estuvo presidido por Ignacio B. Madriaga, subsecretario de Evaluación Estratégica y Planificación del Departamento de Defensa Nacional de Filipinas, y contó con la participación de representantes de la Secretaría de la ASEAN. El viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Truong Thang, encabezó la delegación vietnamita.



En la apertura, Madriaga destacó que la participación de todos los países miembros y de la Secretaría de la ASEAN refleja el firme compromiso del bloque con la unidad. En referencia al lema de la presidencia filipina de la ASEAN en 2026, «Navegando juntos hacia nuestro futuro», subrayó que la mayor fortaleza de la agrupación reside en la solidaridad y en su capacidad para aprovechar la diversidad.



Señaló asimismo que 2026 marca el vigésimo aniversario de la cooperación en defensa de la ASEAN en el marco de la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM).



Por su parte, Truong Thang expresó su confianza en que, bajo la presidencia de Filipinas, la cooperación en defensa de la ASEAN continuará fortaleciéndose para permitir a la región afrontar de manera flexible y proactiva los riesgos de seguridad. Reafirmó además el pleno apoyo de Vietnam a Filipinas en el desempeño de sus responsabilidades como presidente de la ADMM y su versión ampliada (ADMM+) en 2026.



Durante la reunión, los delegados examinaron los informes del Grupo de Trabajo de la ADSOM, actualizaron la implementación del Plan de Trabajo de la ADMM 2023-2026 y evaluaron los resultados de la reunión de la Red de Instituciones de Defensa y Seguridad de la ASEAN (NADI) y de la 23.ª Reunión de Comandantes de las Fuerzas de Defensa de la ASEAN (ACDFM-23).



Asimismo, intercambiaron opiniones sobre nuevas iniciativas de la ADMM, proyectos de declaraciones conjuntas y la cooperación con los socios de diálogo.



Los participantes también debatieron los preparativos para las próximas reuniones ADSOM+, la 20.ª ADMM y la 13.ª ADMM+./.

VNA