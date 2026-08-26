Medios de Singapur valoran resultados de visita de dirigente vietnamita

Singapur (VNA) - Los principales medios de comunicación de Singapur informaron ampliamente sobre la visita oficial al país del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, durante los días 24 y 25 de agosto, así como sobre su copresidencia del primer Diálogo Estratégico Singapur-Vietnam.



El diario The Straits Times publicó el artículo “Singapur y Vietnam acuerdan intensificar los intercambios entre líderes y ampliar la cooperación tecnológica”, en el que destacó los resultados del primer Diálogo Estratégico, celebrado el 25 de agosto, durante el cual ambas partes anunciaron una Declaración Conjunta sobre la Estrategia de Conectividad Tecnológica.



El ministro coordinador de Servicios Públicos y titular de Defensa de Singapur, Chan Chun Sing, quien copresidió el Diálogo con Tran Cam Tu, afirmó que el nuevo mecanismo de alto nivel se ha establecido sobre la sólida base de las relaciones bilaterales y la confianza cultivada por varias generaciones de dirigentes de ambos países. El mecanismo servirá como un foro para intercambiar opiniones sobre los nuevos desafíos e identificar nuevas áreas de cooperación.



El Diálogo Estratégico fue establecido con motivo de la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en mayo de 2026, después de que ambos países elevaran sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral en 2025.



Durante el Diálogo, Chan Chun Sing señaló que la calidad y la capacidad de gobernanza de los gobiernos se convertirán cada vez más en factores que diferencien a los países exitosos en un contexto internacional marcado por crecientes cambios, en el que las fronteras entre la economía, la tecnología y la seguridad nacional son cada vez más difusas.



Singapur presta especial atención al desarrollo de dirigentes con integridad, capacidad de juicio y visión a largo plazo. El país también aspira a formar líderes con un perfil denominado “en forma de pi”, con una profunda especialización en uno o dos ámbitos y, al mismo tiempo, una amplia comprensión que les permita abordar cuestiones intersectoriales y movilizar recursos en todo el sistema.



Por su parte, Cam Tu afirmó que Vietnam desea aprender de la experiencia de Singapur en la construcción de una administración pública y un sistema de gobernanza nacional eficaces, así como en la formación de dirigentes con visión y capacidades para responder a las exigencias del desarrollo en una nueva era.



Vietnam también propuso reforzar la cooperación en la formación de cuadros, especialmente de los futuros dirigentes y gestores, así como de jóvenes estudiantes destacados. En el ámbito tecnológico, Vietnam desea aprovechar el papel del Estado, la comunidad científica y las empresas para impulsar la investigación, el desarrollo y el dominio de las tecnologías, así como para construir un ecosistema de innovación.



Chan Chun Sing coincidió en que el aprovechamiento del potencial de las tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial, requiere una mayor cooperación internacional, la facilitación de los flujos transfronterizos de datos y una mejor conectividad entre los sistemas.



Expresó además su esperanza de que el primer Diálogo abra el camino a intercambios más regulares y sustantivos entre ambos países.



La agencia de noticias CNA y el portal AsiaOne también centraron su cobertura en cuestiones como la capacidad de gobernanza, la formación de líderes, la calidad institucional y la confianza de la población.



Los artículos señalaron que, en un contexto en el que la competencia geopolítica influye cada vez más en la economía, la tecnología y las cadenas de suministro, la capacidad institucional y de gobernanza adquiere una importancia creciente para economías pequeñas, abiertas y dependientes del comercio como Singapur y Vietnam.



Los medios singapurenses también subrayaron que ambos países pueden intensificar el intercambio de experiencias en la identificación, formación y desarrollo de nuevos líderes, así como promover la conexión entre sus sistemas, facilitar los flujos transfronterizos de datos y avanzar en la integración de la economía digital./.

VNA