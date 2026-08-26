Cadenas de suministro sólidas, clave para el comercio Vietnam-EE. UU.

Hanoi (VNA) – El cumplimiento de las normas, la transparencia del origen, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la ampliación del comercio bidireccional se están convirtiendo en factores clave para lograr unas relaciones comerciales entre Vietnam y Estados Unidos más equilibradas, estables y sostenibles a largo plazo.



A pesar de las fluctuaciones en las políticas comerciales y arancelarias, Vietnam sigue siendo una fuente estratégica para los importadores estadounidenses gracias a su diversa capacidad productiva, sus costos competitivos y su creciente integración en las cadenas de suministro globales.



Do Ngoc Hung, consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Estados Unidos, señaló que el intercambio mercantil bilateral alcanzó unos 132,4 mil millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, lo que convierte a Vietnam en uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.



Sin embargo, señaló que la diversificación de las cadenas de suministro a escala mundial no significa que los pedidos se trasladen automáticamente a Vietnam. Para captar clientes, las empresas deben desarrollar sus capacidades, mejorar la calidad, adaptarse a los cambios del mercado y cumplir normas cada vez más estrictas.



El sector textil y de confecciones es un claro ejemplo de esta tendencia. En los primeros siete meses de 2026, sus exportaciones superaron los 27 mil millones de dólares, de los cuales unos 10,5 mil millones correspondieron al mercado estadounidense. Este reglón registró un superávit comercial de más de 11 mil millones de dólares, un aumento interanual de alrededor del 10%, respaldado en parte por una mayor utilización de materias primas nacionales y redes de proveedores más sólidas.



El doctor Vo Tri Thanh, director del Instituto de Investigación de Estrategias de Marca y Competitividad, afirmó que los nuevos requisitos en materia de producción, medioambiente, trabajo y calidad de los productos están obligando a los exportadores a adaptarse a estándares más elevados.



Como economía orientada a las exportaciones, Vietnam debe seguir participando en mercados que endurecen sus normas e incrementan las medidas proteccionistas, señaló el economista, subrayando la necesidad de desarrollar capacidades suficientes para cumplir los requisitos y maximizar los beneficios de las relaciones comerciales.



Las mayores oportunidades de exportación al mercado estadounidense vienen acompañadas de requisitos más estrictos. Vu Tu Thanh, director general en funciones y principal representante nacional del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC) en Vietnam, afirmó que las empresas vietnamitas afrontan riesgos relacionados con el origen de las mercancías y el transbordo ilegal, la dependencia de materias primas importadas y unos requisitos cada vez más estrictos en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), reducción de emisiones, energía limpia y transparencia de las cadenas de suministro.



Otra preocupación es el elevado superávit comercial de Vietnam con Estados Unidos. A medida que las autoridades estadounidenses intensifican sus esfuerzos para combatir el fraude de origen y el transbordo ilegal, es probable que los productos y las cadenas de suministro vietnamitas sean objeto de un escrutinio más riguroso.



Ann Ha, directora ejecutiva de Defenova Global Connect, afirmó que Vietnam tiene la oportunidad de aumentar las importaciones de tecnología, equipos y soluciones estadounidenses a medida que las cadenas de suministro mundiales avanzan hacia el modelo de “friend-shoring”, basado en la relocalización de las cadenas de suministro hacia países considerados socios fiables.



Entre las posibles importaciones estadounidenses figuran semiconductores, productos electrónicos, maquinaria, productos aeronáuticos, tecnologías agrícolas avanzadas, tecnologías digitales y soluciones de ciberseguridad, señaló.



El acceso a tecnologías avanzadas ayudará a las empresas a mejorar su productividad y calidad, así como a cumplir los requisitos para incorporarse a las cadenas de suministro globales, especialmente las de las empresas estadounidenses, añadió Ann Ha./.





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