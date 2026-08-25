Vietnam y China profundizan cooperación judicial con énfasis en transformación digital

Beijing (VNA) - La reforma judicial, la formación de jueces y funcionarios y el desarrollo de tribunales electrónicos figuran entre las principales áreas en las que Vietnam y China buscan profundizar su cooperación, junto con la aplicación de tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial.



Estos contenidos fueron abordados durante la visita de la delegación de alto nivel del Tribunal Popular Supremo de Vietnam a China, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, del 24 al 28 de agosto.



El 25 de agosto, Nguyen Van Quang se reunió con Chen Wenqing, miembro del Buró Político y secretario de la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos de China. El dirigente vietnamita reafirmó que fortalecer las relaciones de amistad, cooperación, estabilidad y largo plazo con China constituye una orientación coherente, una elección estratégica y una prioridad de la política exterior de Vietnam. Asimismo, destacó el creciente papel de la cooperación judicial en la aplicación de los entendimientos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de ambos países.



Chen Wenqing, por su parte, valoró positivamente la cooperación entre los tribunales supremos de ambos países y expresó su deseo de seguir impulsando los mecanismos bilaterales y multilaterales, especialmente entre los tribunales de las localidades fronterizas.



En las conversaciones con Zhang Jun, presidente del Tribunal Popular Supremo de China, Nguyen Van Quang destacó la necesidad de seguir compartiendo experiencias y promoviendo nuevas iniciativas para profundizar los vínculos judiciales. Ambas partes acordaron mantener los intercambios de delegaciones, fortalecer la formación de jueces y funcionarios y ampliar la cooperación profesional.



También abordaron tres ámbitos de especial interés para Vietnam: el liderazgo del Partido sobre el sistema judicial, la construcción de tribunales electrónicos y la aplicación de tecnologías digitales, así como los procedimientos de revisión judicial y reapertura de casos.



Las dos partes también prestaron atención a nuevas iniciativas, entre ellas la propuesta de crear un centro conjunto de mediación para resolver disputas civiles y comerciales transfronterizas, así como el Foro Judicial ASEAN-China, previsto en la ciudad vietnamita de Da Nang en octubre próximo.

Antes de las conversaciones, Nguyen Van Quang visitó el Centro Experimental de Tribunal Electrónico del Tribunal Popular Supremo de China para conocer el modelo de tribunal electrónico y las aplicaciones de la IA en las actividades judiciales.



Durante la visita, Nguyen Van Quang también se reunió con Ying Yong, secretario del Comité del Partido y fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema de China, con quien intercambió experiencias sobre supervisión de procesos de interés público, aplicación de ciencia y tecnología y lucha contra los delitos de alta tecnología y la delincuencia transnacional.



La delegación vietnamita visitó además la Embajada de Vietnam en China, donde depositó flores ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh y ofreció incienso en su memoria.



Nguyen Van Quang destacó el papel de la representación diplomática como puente para impulsar la cooperación judicial bilateral y pidió continuar coordinando y apoyando la aplicación eficaz de los acuerdos y actividades de cooperación entre los órganos judiciales de ambos países./.

VNA