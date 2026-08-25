Quang Tri y Estados Unidos amplían perspectivas de cooperación en desminado y desarrollo sostenible

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La cooperación para superar las consecuencias de la guerra seguirá siendo un eje de los vínculos entre la provincia vietnamita de Quang Tri y Estados Unidos, mientras ambas partes exploran nuevas oportunidades en educación, salud, transformación digital, energías limpias y agricultura de alta tecnología.



Así lo afirmó el presidente del Comité Popular de Quang Tri, Le Hong Vinh, durante su encuentro esta tarde con la embajadora estadounidense en Vietnam, Jennifer Wicks, de visita de trabajo en la provincia.



Le Hong Vinh felicitó a la diplomática por el inicio de su mandato y valoró especialmente que Quang Tri fuera la primera localidad vietnamita que visitó. También destacó el significado de su visita a la Ciudadela Antigua de Quang Tri, donde rindió homenaje y ofreció incienso, como muestra de su interés por la historia, el país y el pueblo de Vietnam.



El dirigente provincial expresó su confianza en que la experiencia de Jennifer Wicks en el Gobierno estadounidense y su conocimiento de la región contribuyan a abrir nuevas oportunidades de cooperación entre Quang Tri y organismos, organizaciones, empresas y socios de Estados Unidos, en beneficio de las relaciones bilaterales.



En materia de superación de las consecuencias de la guerra, Quang Tri valoró el apoyo de Washington y sus socios a las labores de desminado, que han contribuido tanto a garantizar la seguridad de la población como a liberar terrenos para el desarrollo socioeconómico.



La provincia está implementando el Programa de Acción para Superar las Consecuencias de las Minas y Bombas Remanentes de la Guerra para 2026-2035, con el objetivo de convertirse en la primera localidad de Vietnam en cumplir el criterio de “provincia segura frente a las minas” en 2035.



En este contexto, Quang Tri espera continuar recibiendo apoyo de Estados Unidos en la investigación y el desminado, la educación para prevenir accidentes, la asistencia a las víctimas de la guerra y el fortalecimiento de las capacidades de los organismos especializados.



La provincia también valoró la implementación del Programa de Asociación del Pacífico-Amigos del Pacífico, que se desarrolla allí por segundo año consecutivo, en 2025 y 2026, como muestra del interés y la confianza de Estados Unidos y sus socios internacionales.



Junto con la cooperación para superar las secuelas de la guerra, Quang Tri busca ampliar los vínculos con el país norteamericano en sectores con potencial de crecimiento, como educación, formación de recursos humanos, salud, transformación digital, energías limpias, adaptación al cambio climático, agricultura de alta tecnología y desarrollo sostenible de los medios de vida.



En el ámbito humanitario, Le Hong Vinh reconoció los esfuerzos estadounidenses para la búsqueda de militares desaparecidos en combate en Vietnam, una labor que, según señaló, contribuye a sanar las pérdidas causadas por la guerra, fortalecer la confianza y consolidar las bases de las relaciones entre ambos países.



Por su parte, Quang Tri continúa con la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires vietnamitas y desea mantener la cooperación estadounidense, especialmente mediante el intercambio de información, experiencias, investigaciones, métodos y técnicas para localizar e identificar a las personas desaparecidas durante la guerra.



La embajadora Jennifer Wicks afirmó que el Gobierno de Estados Unidos seguirá apoyando a las localidades vietnamitas, incluida Quang Tri, en la superación de las consecuencias de la guerra, con especial atención al desminado. Asimismo, aseguró que continuará actuando como puente para impulsar la cooperación entre la provincia y organismos, organizaciones, empresas y socios estadounidenses./.

VNA