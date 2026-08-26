Vietnam e India avanzan hacia una asociación estratégica más sólida

Hanoi (VNA) – Vietnam siempre apoya a India en la promoción de su creciente papel en la escena internacional, incluso como país anfitrión de los BRICS en 2026, afirmó el primer ministro vietnamita Le Minh Hung al recibir hoy aquí al ministro de Estado de Asuntos Exteriores de India, Pabitra Margherita.



Margherita se encuentra en Vietnam para participar en las actividades conmemorativas del décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



El primer ministro anfitrión transmitió sus saludos al primer ministro indio, Narendra Modi, y felicitó a India por el 80.º aniversario de su Día de la Independencia (15 de agosto), así como por sus destacados logros socioeconómicos y diplomáticos.



El jefe del Gobierno vietnamita agradeció a los dirigentes, al Gobierno y al pueblo de India la cálida, atenta y cordial acogida brindada al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Vietnam, To Lam, durante su reciente visita de Estado a India. Valoró altamente los resultados de la visita, señalando que esta ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones entre Vietnam e India.

En la recepción (Fuente: VNA)

Por su parte, Margherita subrayó que Vietnam es uno de los socios más importantes de India en el marco de su Política de Acción hacia el Este y su visión del Indo-Pacífico, así como un socio clave de India en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El funcionario indio destacó la amistad de larga data y los profundos vínculos culturales, históricos y civilizatorios entre los dos pueblos, y expresó su satisfacción por el creciente dinamismo de los intercambios entre ambos pueblos, que, según señaló, han contribuido a sentar una sólida base para las relaciones bilaterales.



Ambos dirigentes coincidieron en que Vietnam e India comparten numerosas similitudes en sus visiones y aspiraciones de desarrollo. Vietnam aspira a convertirse en un país desarrollado para 2045, mientras que India se ha fijado el objetivo de alcanzar esta condición para 2047.



La elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral reforzada ha abierto numerosas oportunidades para que ambos países cooperen, se apoyen mutuamente y se desarrollen conjuntamente, señalaron.



Minh Hung propuso que los ministerios y organismos de ambos países continúen concretando los compromisos y acuerdos de alto nivel alcanzados durante la visita del secretario general y presidente To Lam, mantengan los intercambios y contactos de alto nivel y fortalezcan la confianza política.



También pidió una estrecha coordinación para organizar actividades significativas con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países en 2027.



El jefe del Gobierno sugirió que ambas partes exploren activamente la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio (TLC) bilateral para facilitar el comercio, mejorar la conectividad entre las dos economías y abordar los obstáculos de acceso a los mercados, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares y duplicar las inversiones bilaterales.



Asimismo, instó a fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología y en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, y alentó a los grandes grupos tecnológicos indios a invertir en Vietnam, particularmente en tecnología, infraestructura, energía y productos farmacéuticos.



Las dos partes también deberían seguir estudiando medidas para aumentar la frecuencia de los vuelos directos a fin de satisfacer la creciente demanda de viajes, comercio y turismo, señaló.



Margherita agradeció al Gobierno vietnamita su atención a las relaciones bilaterales, especialmente las medidas rápidas y decididas adoptadas para apoyar a las víctimas del reciente accidente de una embarcación en Phu Quoc.



Expresó el deseo de India de impulsar la cooperación en defensa y seguridad, incluida la industria de defensa, así como en comercio, productos farmacéuticos, petróleo y gas, textiles, tierras raras y teledetección, sobre la base de los resultados de la visita de To Lam a India.



Coincidió en la necesidad de coordinar actividades de intercambio cultural, deportivo y cinematográfico con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas en 2027, con el fin de seguir fortaleciendo los intercambios entre los pueblos y el turismo entre ambos países.



En cuanto a la cooperación regional e internacional, ambas partes acordaron continuar coordinándose y apoyándose mutuamente en los foros multilaterales, así como promover la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en el Indo-Pacífico.



Margherita agradeció a Vietnam su apoyo constante a India en los foros internacionales, particularmente en las Naciones Unidas, y afirmó que India desea seguir fortaleciendo la cooperación ASEAN-India, especialmente en materia de conectividad, cooperación marítima y seguridad marítima./.

