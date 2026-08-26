Máximo dirigente de Vietnam reafirma especial importancia de relaciones con Laos

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, Ta Lam, recibió hoy aquí a Vanhxay Phongsavanh, miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), presidente de la Comisión de Control Disciplinario, inspector general del Estado y jefe de la Comité de Lucha contra la Corrupción, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.



Durante el encuentro, To Lam afirmó que Vietnam concede siempre gran importancia y la máxima prioridad a la consolidación y el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Laos.



Subrayó el carácter especial de estos vínculos, cultivados pacientemente durante generaciones por los dirigentes y pueblos de ambos países y convertidos en un patrimonio común de incalculable valor para ambas naciones.



Por su parte, Vanhxay Phongsavanh expresó su satisfacción por realizar su primera visita de trabajo a Vietnam desde que asumió sus nuevas funciones. Informó al dirigente anfitrión sobre los resultados muy positivos de las conversaciones entre las Comisiones de Control Disciplinarios de ambos Partidos, así como entre la Inspección Estatal de Laos y la Inspección Gubernamental de Vietnam.



To Lam expresó su deseo de que ambas partes continúen intercambiando y compartiendo experiencias, al tiempo que garanticen la aplicación seria y eficaz de los acuerdos de alto nivel, creando condiciones favorables para la cooperación bilateral.



Asimismo, instó a ambas partes a seguir apoyándose mutuamente en la formación de funcionarios encargados de las labores de control e inspección, especialmente mediante cursos de capacitación, seminarios y estudios de campo, con el objetivo de contar con cuadros políticamente firmes, íntegros, objetivos, imparciales y profesionales.



Los organismos competentes también deberían elaborar programas de cooperación concretos y prácticos, cuyos resultados puedan aplicarse en cada país, señaló.

En la recepción (Fuente: VNA)

Vanhxay Phongsavanh afirmó que trabajará en estrecha coordinación con la Comisión de Control Disciplinario del Partido Comunista de Vietnam y la Inspección Gubernamental de Vietnam para aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel alcanzados por los dirigentes de ambos Partidos y países, y profundizar, hacer más concreta y elevar la eficacia de la cooperación entre los organismos de control e inspección de ambas naciones./.