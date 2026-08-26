Vietnam celebra en Hong Kong (China) su 81.º aniversario del Día Nacional

Hong Kong, China (VNA) - El Consulado General de Vietnam en Hong Kong y Macao, China, celebró solemnemente una ceremonia conmemorativa por el 81 aniversario del Día Nacional del país indochino (2 de septiembre de 1945 – 2 de septiembre de 2026).



En sus palabras, la cónsul general Le Duc Hanh destacó la extraordinaria trayectoria de Vietnam, pasando de ser una nación que soportó las adversidades de la guerra a convertirse en una economía dinámica de ingresos medios, profundamente integrada en las economías regional y mundial.



En cuanto a las relaciones exteriores, afirmó que los vínculos entre Vietnam y China han entrado en una nueva etapa de desarrollo tras la visita de Estado al país vecino realizada por el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, el pasado mes de abril.



En ese contexto general, Vietnam y Hong Kong (China) comparten un vínculo especial que abarca desde lazos históricos hasta una cooperación sustancial en la actualidad, destacó.



Vietnam es actualmente el tercer mayor socio comercial de Hong Kong a nivel mundial en materia de mercancías y respalda sistemáticamente la adhesión de Hong Kong al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), así como su mayor integración económica con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la región, compartió.



La cooperación entre ambas partes se está ampliando más allá de los ámbitos del comercio y la inversión. En abril de este año, Vietnam y Hong Kong firmaron un acuerdo de asistencia jurídica mutua en materia penal, lo que añade una dimensión significativa a su cooperación bilateral.



El Gobierno y el Consulado General de Vietnam en Hong Kong seguirán apoyando firmemente a las empresas de ambas partes para que establezcan vínculos y aprovechen el potencial de los mercados de cada uno, así como el Gran Área de la Bahía (GBA), puntualizó.



A su vez, Paul Chan, secretario de Finanzas de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, expresó su satisfacción por el notable crecimiento de las relaciones económicas bilaterales, señalando que Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Hong Kong dentro de la ASEAN.



Como centro financiero internacional y puerta de entrada al Gran Área de la Bahía, Hong Kong está dispuesto a apoyar a Vietnam en ámbitos como la financiación de infraestructuras, las finanzas verdes y la prestación de servicios profesionales, reiteró.



En la ocasión, los participantes disfrutaron de un programa artístico imbuido de la identidad cultural vietnamita y platos típicos del país indochino, sobre todo Pho Bo (sopa de fideos de arroz con carne de res) y Nem (rollo de primavera)./.

VNA