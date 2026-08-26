Resolución 20-NQ/TW: Infraestructura energética sienta bases para desarrollo de economía marítima

Hanoi (VNA) – La Resolución N.º 20-NQ/TW, aprobada el 28 de julio de 2026 por el Tercer Pleno del XIV Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre la construcción y el desarrollo de Vietnam como una nación marítima fuerte, define la economía en ese ámbito como un importante motor de crecimiento y plantea la necesidad de ampliar el espacio de desarrollo hacia alta mar, aguas profundas y nuevos espacios marítimos. En este contexto, la infraestructura energética, especialmente las redes de suministro y transmisión eléctrica y las fuentes de energía renovable marina, desempeña un papel fundamental.



Infraestructura eléctrica al servicio de la economía marítima



La realidad de las localidades costeras del centro de Vietnam muestra que el desarrollo de la infraestructura eléctrica avanza en paralelo al de la economía marítima. Según Tran Nguyen Bao An, subdirector general de la Corporación de Electricidad del Centro de Vietnam (EVNCPC), la entidad está impulsando de forma integral las inversiones en generación y redes eléctricas, al tiempo que mejora la calidad del servicio para responder a los ambiciosos objetivos de crecimiento de las localidades.



Uno de los principales desafíos es el desequilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad. Según el Plan de Desarrollo de la Electricidad VIII, para 2030 las siete provincias gestionadas por EVNCPC podrían contar con unos 50.000 MW de capacidad de generación, mientras que la demanda local se situaría en torno a los 10.000 MW. Esta diferencia exige desarrollar de manera coordinada las redes de transmisión, avanzar hacia un mayor equilibrio entre generación y demanda en cada localidad y reducir la necesidad de transportar electricidad a largas distancias.



En Quang Tri, según Hoang Hieu Trung, director de la Compañía de Electricidad de Quang Tri, las redes que abastecen a las zonas costeras se desarrollan conforme al criterio N-1, con el fin de garantizar un suministro fiable y disponer de capacidad de respaldo. La zona de Bao Ninh cuenta con una subestación independiente de 110 kV, mientras que las redes eléctricas están interconectadas para avanzar hacia un sistema más flexible e inteligente.



En Da Nang, la infraestructura eléctrica también se está preparando para acompañar el desarrollo del puerto de Lien Chieu, las zonas francas, los parques industriales, el turismo y otras actividades de la economía marítima.



El proyecto de suministro eléctrico al puerto de Lien Chieu ya fue completado en la primera fase de construcción de su infraestructura, mientras que la ciudad prevé levantar una subestación de 110 kV cuando el puerto alcance una mayor capacidad operativa. Asimismo, continúa la modernización de la red eléctrica a lo largo de los corredores costeros que conectan Son Tra y Ngu Hanh Son con Hoi An, Tam Ky y Nui Thanh.



Paralelamente a las inversiones en generación y redes, la transformación digital está incorporando una nueva dimensión a la infraestructura eléctrica. EVNCPC ha puesto en funcionamiento subestaciones de 110 kV sin personal permanente, centros de control remoto y sistemas de automatización de la red. Estas soluciones permiten elevar la fiabilidad y seguridad del suministro y responder con mayor eficacia al crecimiento de la demanda.



Ampliación del espacio económico marítimo



La Resolución 20-NQ/TW establece como meta que, para 2030, el PIB regional de las provincias y ciudades costeras represente más del 70% del PIB nacional, con un crecimiento medio anual superior al 11%. También fija el objetivo de desarrollar entre 6 y 10 GW de energía eólica marina, formar entre cinco y seis grandes centros económicos marítimos y garantizar que el 100% de las islas de importancia estratégica cuenten básicamente con una infraestructura esencial y sincronizada.



Para alcanzar estos objetivos, la Resolución prioriza el desarrollo de infraestructuras estratégicas, de doble uso, digitales y energéticas; refuerza la conectividad entre el continente y las islas, así como entre las zonas costeras dinámicas y los principales centros económicos; y promueve la creación de centros industriales, de servicios, logísticos, energéticos y de innovación adaptados a las ventajas de cada región.



En el Taller Nacional “Perfeccionar las instituciones y políticas para promover el desarrollo sostenible de la economía marítima”, organizado a principios de junio en la provincia de Nghe An por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con el Comité Central de Política y Estrategia y el Comité Popular provincial, Nguyen Tai Anh, subdirector general del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), señaló que el grupo participa, directa o indirectamente, en seis ámbitos de la economía marítima: turismo y servicios marítimos, economía naviera, explotación de petróleo, gas y minerales marinos, pesca y acuicultura, industria costera y energías renovables. Dijo que garantizar el suministro eléctrico al mar y a las islas no solo contribuye al desarrollo socioeconómico, sino que también reviste especial importancia para la defensa y la seguridad nacional.



EVN propuso seguir dando prioridad al desarrollo de la energía eólica marina, nuevas fuentes de energía marina, las redes de transmisión costeras y la infraestructura de suministro eléctrico para las zonas marítimas e insulares. Al mismo tiempo, consideró necesario movilizar en mayor medida los recursos privados, especialmente para llevar electricidad a las islas estratégicas, las zonas fronterizas marítimas y las áreas de difícil acceso.



La Resolución también contempla el desarrollo de la energía solar marina, la energía undimotriz, el hidrógeno y el amoníaco verdes, la desalinización del agua de mar y fuentes de generación eléctrica in situ para las zonas alejadas de la costa. Asimismo, plantea modernizar de forma integral las infraestructuras marítimas, costeras e insulares y sus conexiones, desarrollar la industria de cables submarinos y construir centros de datos costeros y submarinos.



De este modo, la infraestructura energética se consolida como uno de los pilares para ampliar el espacio de desarrollo de la economía marítima. La planificación coordinada de las fuentes y redes eléctricas con los puertos, las zonas francas, la logística, el turismo y los nuevos sectores marítimos permitirá generar nuevos espacios y modelos de crecimiento, contribuyendo al objetivo de convertir a Vietnam en una nación marítima fuerte, con un desarrollo sostenible y una economía próspera basada en el mar./.

VNA