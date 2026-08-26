Vietnam y Filipinas buscan garantizar el comercio estable de arroz

​Manila (VNA)- El viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Nguyen Sinh Nhat Tan, al frente de una delegación, llegó recientemente a Filipinas, con el objetivo de intercambiar con agencias competentes anfitrionas para resolver obstáculos y promover la implementación efectiva de los marcos de cooperación en el comercio de arroz entre ambos países.

Durante las sesiones de trabajo con el Departamento de Comercio e Industria (DTI), la Comisión de Aranceles (TC) y el Departamento de Agricultura (DA) de Filipinas, ambas partes se centraron en analizar la investigación de salvaguardia sobre las importaciones de arroz, las dificultades en las operaciones de importación y exportación, y las soluciones para mantener una cadena de suministro estable.

Reafirmaron la importancia de la Asociación Estratégica Reforzada entre Vietnam y Filipinas y destacaron el papel vital del comercio de arroz en la cooperación económica y en la garantía de la seguridad alimentaria.

La parte filipina valoró enormemente el papel de Vietnam como fuente estable y fiable de suministro de arroz, lo que contribuye significativamente a garantizar la seguridad alimentaria y a estabilizar el mercado interno local.

En relación con la investigación de salvaguardia, el DTI señaló que la Comisión de Aranceles es el organismo que lleva a cabo la actividad mediante un mecanismo independiente de carácter cuasijudicial.

​Filipinas afirmó que el proceso de investigación se llevará a cabo de manera objetiva, justa y transparente, de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo de la ASEAN sobre el Comercio de Mercancías (ATIGA).

La parte vietnamita recomendó a la Comisión de Aranceles que examine y evalúe el caso en el contexto general del mercado y de la implementación de la política de importación de arroz del Gobierno de Filipinas, entre otros aspectos.

​Las dos partes también acordaron continuar con la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre la cooperación en el comercio de arroz, mantener un intercambio regular de información y minimizar los impactos no deseados en la transacción mercantil bilateral.

​Otro asunto de interés para ambas partes es el procedimiento para la emisión del Permiso de autorización de importación segura y control fitosanitario (SPS-IC). Por ello, abogaron por reforzar la coordinación a nivel técnico, encomendando a la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA) y a la Asociación de la Industria del Arroz de Filipinas (PRIA) actuar como puntos de contacto para intercambiar listas, revisar casos individuales, facilitar las actividades comerciales y evitar interrupciones en la cadena de suministro.

​Además del comercio de arroz, el DTI y la parte vietnamita también abordaron la cooperación en materia de inversión energética, desarrollo de infraestructura y otros asuntos económicos.

​Filipinas expresó su agradecimiento a Vietnam por apoyar su solicitud de adhesión al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).

​Vietnam aplaudió la propuesta de Filipinas relativa al acceso al mercado para los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado.

Con anterioridad, la VFA celebró una reunión con la PRIA para analizar la evolución del mercado, la demanda de importación de arroz en los próximos tiempos y las cuestiones surgidas durante la ejecución de los contratos comerciales.

Ambas partes acordaron seguir reforzando el intercambio de información, apoyar a las empresas en el establecimiento de vínculos comerciales y coordinar para resolver los problemas que surjan, contribuyendo así a mantener una relación comercial estable, sostenible y mutuamente beneficiosa entre Vietnam y Filipinas, principalmente en lo referido al arroz./.

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