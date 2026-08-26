Vietnam promueve una agricultura digital y resiliente en APEC

Beijing (VNA) - Representantes vietnamitas participaron recientemente en la 11.ª Reunión Ministerial sobre Seguridad Alimentaria del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), llevada a cabo en Hangzhou, China.



Al intervenir en el evento, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Trinh Viet Hung, subrayó el firme compromiso del país indochino con la implementación de la Hoja de Ruta de APEC sobre Seguridad Alimentaria hacia 2030.



El funcionario propuso cuatro direcciones clave de cooperación que incluyen: construir cadenas de valor agrícolas y alimentarias que sean más resilientes y conectadas; promover una fuerte innovación y transformación digital, creando condiciones para que tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), los macrodatos, la biotecnología y la agricultura de precisión se acerquen a los agricultores; movilizar inversiones y recursos financieros innovadores destinados a replicar modelos piloto en soluciones a gran escala; y mejorar el intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la estrecha cooperación entre los foros de APEC.



También destacó el papel decisivo de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en el perfeccionamiento de la calidad y la resiliencia del sector agrícola.



Además, hizo un llamamiento específico a las economías miembros para que avanzaran hacia tres transformaciones innovadoras: pasar de la agricultura digital a los sistemas agroalimentarios digitales; de proyectos piloto tecnológicos aislados a soluciones escalables; y de esfuerzos de innovación individuales al establecimiento de una red de asociación para la innovación de APEC.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Trinh Viet Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)



En la ocasión, los asistentes discutieron los desafíos que están teniendo un profundo impacto en las cadenas de suministro de alimentos regionales y globales, incluido el cambio climático, los conflictos geopolíticos, las interrupciones de las cadenas de distribución, el envejecimiento de la población y la desnutrición en áreas vulnerables.



Por lo cual, recomendaron diversas soluciones prácticas, centrándose en preservar los conocimientos indígenas, aplicar la tecnología y la transformación digital, y mejorar el acceso a los mercados, así como la coordinación y cooperación entre los Estados miembros.



Asimismo, adoptaron el "Conjunto de principios para fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios en la región de APEC mediante la innovación y la digitalización", que comprende cinco principios destinados a orientar a las economías miembros para que se centren sus esfuerzos de cooperación en mejorar dicha resiliencia a través de la innovación y la digitalización en el futuro.



Por otro lado, expresaron su deseo de seguir construyendo consenso con Vietnam para que la Reunión Ministerial de APEC sobre Seguridad Alimentaria de 2027, que será organizada por dicho país, logre una visión compartida y un plan de acción sustantivo.



Al finalizar la reunión, los ministros acordaron emitir la Declaración Conjunta de Hangzhou, reafirmando su determinación de construir una comunidad de Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica.



La declaración subraya que la seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad compartida, al tiempo que insta a las economías a fortalecer la cooperación basada en la ciencia, la tecnología y la innovación; gestionar eficazmente los recursos naturales; facilitar el comercio agrícola; e impulsar la inversión en agricultura.



En el marco de la reunión, Do Anh Tuan, jefe del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, anunció oficialmente la propuesta de orientación para la cooperación de APEC en materia de agricultura y seguridad alimentaria en 2027, bajo el lema "Sistemas agroalimentarios innovadores y resilientes por una prosperidad compartida", marcando un paso preparatorio significativo de cara a la organización de la Reunión Ministerial de APEC 2027 por parte de la nación indochina./.