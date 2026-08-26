Política

Vietnam y Singapur concretan acciones para profundizar su cooperación integral

La visita del miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, a Singapur refuerza la Asociación Estratégica Integral y abre nuevas vías de cooperación en tecnología, innovación y formación.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung. (Foto: VNA)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Singapur y la copresidencia del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur del miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, del 24 al 25 de agosto, concluyó con éxito y creó condiciones para profundizar la cooperación integral entre ambos países.

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, Singapur concedió especial importancia a la visita y al nuevo mecanismo de diálogo a nivel partidista. Durante su estancia, Cam Tu mantuvo una amplia agenda de trabajo con dirigentes del Gobierno y del Partido de Acción Popular (PAP) del país insular, en un ambiente de franqueza y confianza.

Las dos partes intercambiaron opiniones sobre la cooperación bilateral y entre ambos Partidos, acordando orientaciones para consolidar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur y cumplir los compromisos asumidos por sus dirigentes, en beneficio de los dos pueblos y de la paz, estabilidad y desarrollo de la región y el mundo, dijo el canciller.

En particular, destacó que el Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, primer mecanismo de este tipo establecido por el PCV con un partido político extranjero, constituyó una aplicación concreta de los acuerdos alcanzados durante la visita del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, a Singapur en mayo pasado. El mecanismo busca fortalecer el canal partidista y convertir los consensos políticos en acciones y resultados concretos.

Durante la cita, ambas delegaciones intercambiaron cuestiones estratégicas como la formación de recursos humanos y la interconexión tecnológica, y aprobaron las Conclusiones del primer Diálogo Estratégico, que establecen orientaciones generales y proyectos específicos de cooperación.

Entre los principales resultados figuran el acuerdo de cooperación en formación de cuadros para el período 2027-2029 y la Declaración Conjunta sobre la Estrategia de Conexión Tecnológica. Asimismo, ambas partes acordaron celebrar la segunda edición del Diálogo Estratégico en Vietnam en 2027.

Acorde con Hoai Trung, la formación de cuadros será elevada a un nuevo nivel y se convertirá en uno de los pilares de la cooperación bilateral durante el período 2027-2029. Ambas partes abogaron por desarrollar un plan de ejecución concreto para ampliar y mejorar la calidad de estos programas.

Por primera vez, Vietnam y Singapur adoptaron una Declaración Conjunta sobre la Estrategia de Conexión Tecnológica, orientada a impulsar la cocreación, la coinvestigación y el desarrollo conjunto de un ecosistema de innovación. El documento promueve la cooperación en tecnologías estratégicas, transformación digital y economía digital, además de conectar centros de investigación, empresas, universidades y organizaciones de innovación.

Ambos países también buscarán reforzar la cooperación en áreas como economía de datos, semiconductores, biotecnología, gobierno digital, salud digital, inteligencia artificial y los Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP), avanzando hacia sectores con mayor contenido tecnológico, de conocimiento y valor añadido.

Hoai Trung enfatizó que la meta es construir un ecosistema de innovación en el que empresas, universidades y centros de investigación de ambos países puedan investigar, desarrollar y producir de manera conjunta tecnologías, productos, servicios y modelos de negocio, pasando de la transferencia tecnológica a la generación conjunta de valor.

Para materializar los resultados de la visita, el ministro consideró que los organismos competentes de Vietnam deben elaborar pronto planes de aplicación para los acuerdos alcanzados. También será necesario reforzar la coordinación entre ministerios, organismos, autoridades locales y empresas, definiendo objetivos, cronogramas y responsabilidades concretas.

Sobre la base de la confianza política y la complementariedad económica, sostuvo que Vietnam y Singapur cuentan con condiciones favorables para desarrollar nuevos modelos de cooperación y generar productos y valores que aporten beneficios concretos al desarrollo de ambos países./.

VNA
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