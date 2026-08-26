Cultura-Deporte

Vietnam revalida el título en Torneo Abierto de Voleibol de los Ejércitos de la ASEAN 2026

El Ejército Popular de Vietnam se proclama campeón del Torneo de Voleibol de los Ejércitos de la ASEAN Abierto 2026 en Hanoi.

La entrega del título al equipo del Ejército Popular de Vietnam (Foto: VNA)
La entrega del título al equipo del Ejército Popular de Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El equipo del Ejército Popular de Vietnam se proclamó campeón del Torneo de Voleibol de los Ejércitos de la ASEAN Abierto 2026 tras imponerse al conjunto de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh en la final disputada el 25 de agosto, con lo que revalidó el título conquistado en la edición de 2023.

El torneo, celebrado del 21 al 25 de agosto en Hanoi, reunió a seis equipos divididos en dos grupos. El Grupo A estuvo integrado por los equipos de los ejércitos de Vietnam, Myanmar y Camboya, mientras que el Grupo B contó con el equipo de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh y los conjuntos de los ejércitos de Laos y Singapur.

El segundo puesto correspondió al equipo de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, mientras que Myanmar y Singapur compartieron el tercer lugar. Camboya y Laos recibieron sendos premios de consolación. El Comité Organizador también otorgó reconocimientos individuales al mejor atacante, mejor líbero, mejor colocador y mejor árbitro del torneo.

En la ceremonia de clausura, el teniente general Nguyen Ba Luc, subjefe del Estado Mayor General y jefe del Comité Organizador, destacó el esfuerzo y la determinación mostrados por los seis equipos participantes y consideró que el certamen concluyó con éxito y cumplió los objetivos previstos.

Subrayó que el torneo refleja el nivel de preparación, la capacidad competitiva y la organización de las fuerzas armadas de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en esta disciplina. Asimismo, valoró el espíritu deportivo y amistoso de entrenadores y atletas y reconoció la estrecha coordinación entre los organismos y unidades participantes para garantizar el desarrollo del evento.

El Torneo Abierto de Voleibol de los Ejércitos de la ASEAN 2026 constituyó una importante actividad de intercambio deportivo militar y contribuyó a fortalecer la solidaridad, la amistad, la cooperación y el entendimiento mutuo entre las fuerzas armadas de los países de la ASEAN.

El certamen también brindó una oportunidad para intercambiar experiencias y promover la cooperación entre los ejércitos de la región, contribuyendo al mantenimiento de la paz y la estabilidad y al desarrollo común de la región y del mundo./.

VNA
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