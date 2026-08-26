Cultura-Deporte

Templo de la Literatura impulsa cooperación cultural entre Hanoi y Beijing

Hanoi y Beijing firman un memorando para cooperar en la conservación, investigación y promoción del patrimonio del Templo de la Literatura.

En la firma del memorando de entendimiento sobre la preservación y promoción del patrimonio cultural del Templo de la Literatura (Foto: hanoimoi.vn)
En la firma del memorando de entendimiento sobre la preservación y promoción del patrimonio cultural del Templo de la Literatura (Foto: hanoimoi.vn)

Hanoi (VNA) - El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi y la Oficina Municipal de Patrimonio Cultural de Beijing (China) firmaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación para preservar y promover los valores del Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam), uno de los símbolos de la tradición cultural, educativa y de respeto al talento de Vietnam.

Según el director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, Pham Tuan Long, Hanoi y Beijing son ciudades con una larga historia y tradición cultural que comparten numerosos valores patrimoniales. El Templo de la Literatura de Hanoi y el Templo de Confucio de Beijing presentan similitudes históricas y culturales, especialmente por su vinculación con la promoción del conocimiento, la educación y el papel de los talentos en el desarrollo nacional.

Estas similitudes ofrecen una base favorable para que las autoridades, instituciones culturales y expertos de ambas ciudades intercambien experiencias, compartan conocimientos y fortalezcan la cooperación profesional en la conservación y promoción del patrimonio.

En 2026, Hanoi conmemora el 950.º aniversario de la fundación del Quoc Tu Giam, considerada la primera institución de educación superior de Vietnam (1076-2026). En este contexto, la firma del memorando abre nuevas oportunidades de cooperación en investigación, conservación, exposiciones, educación y promoción de los valores patrimoniales.

Por su parte, la directora de la Oficina Municipal de Patrimonio Cultural de Beijing, Zhang Litan, destacó que 2026 marca el 76.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Vietnam y el 32.º aniversario del establecimiento de las relaciones de hermanamiento entre Beijing y Hanoi.

Ambas partes acordaron impulsar iniciativas que puedan convertirse en un modelo de cooperación cultural y museística entre China y Vietnam, comenzando por fortalecer los vínculos entre el Museo del Templo de Confucio-Guozijian de Beijing y el Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de la Literatura-Quoc Tu Giam de Hanoi.

El memorando reafirma el compromiso de ambas instituciones de desarrollar la cooperación sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio compartido. Asimismo, servirá de marco para que las dos entidades intensifiquen los intercambios y coordinen programas concretos de cooperación.

Ambas partes coincidieron en que la cultura y el patrimonio cultural constituyen un importante puente entre países y pueblos, y expresaron su deseo de impulsar proyectos concretos que contribuyan al intercambio de conocimientos y experiencias, así como a fortalecer los lazos de amistad y cooperación integral entre Hanoi y Beijing y entre Vietnam y China./.

VNA
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