Argentina impulsa el comercio y las inversiones con Vietnam

Buenos Aires (VNA) - El Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Vietnam y la Cámara de Comercio Argentina-Vietnam (AVCC) organizaron en Buenos Aires el seminario “Fortaleciendo el Comercio y la Inversión”, con la participación de numerosos legisladores y representantes empresariales de ambos países, para analizar oportunidades y vías destinadas a ampliar las relaciones económicas bilaterales.



Al intervenir en el seminario efectuado el 25 de agosto, el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Vietnam, diputado Santiago Pauli, destacó la complementariedad natural entre las dos economías.



Señaló que Vietnam tiene una elevada demanda de productos agropecuarios para el consumo, el procesamiento y la posterior exportación, mientras Argentina cuenta con una producción agroindustrial competitiva, además de capacidades reconocidas en biotecnología y genética.



Según Pauli, la relación entre Argentina y Vietnam debe trascender el intercambio de bienes para avanzar hacia la construcción de cadenas de valor conjuntas, promover las inversiones y facilitar el acceso a nuevos mercados. En este sentido, la posición de Vietnam en la ASEAN, una región de más de 600 millones de habitantes, ofrece amplias oportunidades para transformar la actual relación comercial en una verdadera asociación productiva.



El legislador también destacó la sólida base de cooperación técnica entre ambos países. Desde 1998, Argentina y Vietnam han desarrollado más de 15 proyectos conjuntos, con resultados concretos en ámbitos como el desarrollo de productos lácteos, el mejoramiento de la soja, la fruticultura y el cultivo de arroz, experiencias que constituyen una base importante para profundizar la cooperación entre ambas naciones.

La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, y el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Vietnam, diputado Santiago Pauli. (Fuente: VNA)

Pauli consideró prioritario consolidar la asociación estratégica y avanzar en mecanismos que faciliten los vínculos bilaterales, incluidos acuerdos sobre inversiones, doble imposición, servicios aéreos, cooperación agroindustrial y comercio preferencial entre Vietnam y el Mercosur.



Por su parte, la embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, señaló que Vietnam es actualmente el sexto socio comercial de Argentina a nivel mundial, mientras Argentina ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales de Vietnam en América Latina.



Destacó que los vínculos económicos entre ambos países se caracterizan por una elevada complementariedad, dado que sus economías cuentan con numerosas fortalezas que pueden complementarse mutuamente.



Según datos de la Aduana de Vietnam, el comercio bilateral alcanzó en 2025 los 4,27 mil millones de dólares, un aumento del 4,1% respecto de 2024. De este monto, las exportaciones vietnamitas a Argentina se situaron en cerca de 877 millones de dólares, mientras las importaciones procedentes de Argentina rondaron los 3,39 mil millones de dólares.



La diplomática subrayó asimismo el amplio potencial de cooperación en sectores como minerales críticos, biotecnología, energías renovables, salud y productos farmacéuticos.



A su vez, las maquinarias, equipos, componentes electrónicos y bienes de consumo de Vietnam pueden seguir proporcionando insumos de calidad y precios competitivos para apoyar el proceso de modernización industrial de Argentina, añadió.



La embajadora informó que Vietnam y el Mercosur iniciaron oficialmente en diciembre de 2025 las negociaciones para un Acuerdo Comercial Preferencial (PTA), cuya primera ronda se desarrolla actualmente en Buenos Aires.



Asimismo, Argentina ha expresado oficialmente su intención de adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del que Vietnam es miembro fundador, dijo.



Ngo Minh Nguyet consideró que la conclusión del PTA entre Vietnam y el Mercosur y una eventual incorporación de Argentina al CPTPP generarían importantes beneficios para las empresas de ambos países, al contribuir a reducir las barreras comerciales, elevar la competitividad, establecer un marco jurídico estable y fomentar las inversiones de largo plazo.



A su vez, el presidente de la AVCC, Guillermo Pérez Cena, afirmó que Argentina aún tiene un amplio potencial sin explotar en el mercado vietnamita, especialmente en alimentos, agroindustria, tecnología y productos de mayor valor agregado.



Subrayó que ingresar al mercado vietnamita no consiste simplemente en encontrar compradores, sino que requiere generar confianza, conocer a fondo el mercado, adaptarse a la cultura local y construir relaciones de largo plazo.



Pérez Cena afirmó que la AVCC aspira a convertirse en un puente institucional y empresarial entre ambos países, apoyando a las empresas argentinas interesadas en acceder al mercado vietnamita y facilitando que las compañías vietnamitas encuentren proveedores, socios estratégicos y oportunidades de inversión en Argentina.



Asimismo, llamó a reforzar la coordinación entre cámaras empresariales, compañías, universidades, organismos públicos y asociaciones sectoriales para construir una red de cooperación eficaz entre ambos países.



Al concluir el seminario, Santiago Pauli afirmó que la relación entre Argentina y Vietnam cuenta con una sólida trayectoria histórica, importantes resultados en el presente y, sobre todo, un enorme potencial de futuro.



Subrayó que corresponde a los legisladores contribuir a convertir ese potencial en más comercio, inversiones, cooperación y más oportunidades de intercambio para los pueblos de ambos países./.