Vietnam busca atraer inversión extranjera para grandes proyectos ferroviarios

Hanoi (VNA) - Vietnam prevé priorizar cuatro grandes proyectos ferroviarios en su cartera nacional de iniciativas para captar inversión extranjera durante el período 2026-2030, con el objetivo de movilizar recursos para modernizar la infraestructura, mejorar la conectividad y generar nuevos motores de crecimiento.



De los 176 proyectos incluidos en el borrador elaborado por el Ministerio de Finanzas, los cuatro propuestos por el Ministerio de Construcción pertenecen al sector ferroviario: Bien Hoa-Vung Tau, Ciudad Ho Chi Minh-Can Tho-Ca Mau, Mu Gia-Vung Ang y Thap Cham-Da Lat. Todos están previstos bajo el modelo de asociación público-privada (PPP), con una inversión de casi 958 millones de dólares o más por proyecto. En conjunto, requieren más de 17 mil millones de dólares.



Según el Ministerio de Construcción, estas iniciativas son compatibles con la planificación y las estrategias de desarrollo ferroviario y permitirán movilizar recursos extrapresupuestarios, además de atraer capital, tecnología y experiencia de gestión extranjera.



La apuesta por el ferrocarril responde también a la necesidad de desarrollar una red moderna y con mayor capacidad de transporte, reducir los costes logísticos y reforzar la conexión entre regiones, centros económicos, puertos marítimos, pasos fronterizos internacionales y centros logísticos. Los proyectos contribuirán asimismo a aumentar la participación del ferrocarril en el transporte, reducir la presión sobre las carreteras y las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia un crecimiento verde y el objetivo de cero emisiones netas.



El Ministerio de Construcción señaló que otros sectores del transporte presentan determinadas limitaciones para captar capital extranjero. En el caso de las carreteras, los principales proyectos nacionales se han financiado hasta ahora principalmente mediante inversión pública o PPP con participación de inversores nacionales. En la aviación, la participación extranjera está limitada al 30% debido a las particularidades relacionadas con la seguridad nacional.



Sin embargo, atraer capital privado, especialmente del extranjero, para grandes proyectos de infraestructura sigue siendo un desafío. La cartera correspondiente al período 2021-2025 incluyó nueve proyectos de gran escala, pero los resultados fueron desiguales: algunos encontraron inversores o pasaron a ejecutarse mediante inversión pública, mientras que otros no despertaron suficiente interés.



Entre las principales dificultades figuran las elevadas necesidades de capital, los largos períodos de recuperación y la limitada rentabilidad financiera de este tipo de proyectos. A ello se suma que los mecanismos actuales de PPP y de reparto de riesgos todavía no ofrecen incentivos suficientes para los inversores internacionales.



En este contexto, Tran Chung, presidente de la Asociación de Inversores de Obras de Transporte por Carretera de Vietnam (VARSI), considera necesario seguir perfeccionando las políticas para aumentar el atractivo de los proyectos PPP, especialmente mediante mecanismos adecuados de reparto de riesgos y un mayor apoyo estatal. También aboga por mejorar la preparación de los proyectos, con planes de inversión y financiación claros y viables antes de iniciar la promoción de inversiones.



Asimismo, propone centrar los esfuerzos de captación en inversores estratégicos, fondos de inversión e instituciones financieras internacionales con capacidad para participar en proyectos de gran escala, así como establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y apoyo durante todo el proceso de preparación y ejecución.



Con estas medidas, Vietnam busca convertir la cartera de proyectos ferroviarios no solo en una vía para captar capital extranjero, sino también en un instrumento para atraer tecnología y experiencia, modernizar la infraestructura y generar nuevos impulsos para el desarrollo económico./.

VNA