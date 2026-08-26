Economía

Ciudad Ho Chi Minh supera en 21% su meta anual de inversión industrial

Las zonas industriales y de procesamiento para la exportación de Ciudad Ho Chi Minh captaron más de 5,14 mil millones de dólares en inversiones hasta mediados de agosto.

En la empresa Foster Electronic (Vietnam). (Foto: VNA)
En la empresa Foster Electronic (Vietnam). (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las zonas industriales y de procesamiento para la exportación de Ciudad Ho Chi Minh captaron más de 5,14 mil millones de dólares en inversiones entre nuevos proyectos y ampliaciones de capital desde comienzos de 2026 hasta mediados de agosto, lo que supone un sobrecumpliento del 21,05% la meta anual de 4,25 mil millones de dólares.

Según la Autoridad de Zonas Industriales y de Procesamiento de Exportación de Ciudad de Ho Chi Minh (HEPZA), la inversión extranjera directa (IED) superó 4,04 mil millones de dólares. De este monto, 87 nuevos proyectos aportaron más de 3,16 mil millones de dólares, mientras que 105 proyectos existentes ampliaron su capital en 878,42 millones de dólares.

La inversión nacional, por su parte, superó los 28,606 billones de dongs, equivalentes a más de 1,1 mil millones de dólares. De esta cifra, 74 nuevos proyectos sumaron alrededor de 387,3 millones de dólares, mientras que 44 proyectos ampliaron su capital en 712,87 millones de dólares.

El dinamismo de la inversión estuvo acompañado por una elevada demanda de suelo y naves industriales. En casi ocho meses, la superficie de suelo industrial arrendada alcanzó 673,42 hectáreas y la de naves industriales alquiladas rozó los 483.977 metros cuadrados.

A mediados de agosto, las zonas industriales y de procesamiento para la exportación de la ciudad albergaban más de 5.410 proyectos vigentes, con un capital estatutario superior a 81,7 mil millones de dólares. De ellos, más de 3.220 son proyectos de inversión extranjera, con más de 60 mil millones de dólares registrados, mientras que 2.187 corresponden a proyectos nacionales, con 21,7 mil millones de dólares.

Del total de proyectos vigentes, 4.850 ya se encuentran en operación. Además, 150 están en fase de construcción básica, 326 transitan por trámites administrativos y 85 han suspendido temporalmente sus actividades.

Los proyectos en las zonas industriales generan actualmente empleo para 919.446 trabajadores, incluidos 492.018 mujeres y 627.982 personas procedentes de otras localidades.

Los resultados reflejan no solo la capacidad de Ciudad Ho Chi Minh para atraer nuevos capitales, sino también la confianza de las empresas ya instaladas, que continúan ampliando sus inversiones. En un contexto de creciente competencia por la IED, este factor resulta clave para optimizar el uso del suelo industrial, expandir la producción y reforzar la posición de la ciudad en las cadenas regionales de suministro.

HEPZA mantiene el seguimiento de la producción y las actividades comerciales de las empresas, especialmente de aquellas vinculadas al comercio exterior y dependientes de materias primas, combustibles e insumos importados. Sectores como la química, electricidad y electrónica, confección textil y productos pesqueros afrontan una mayor exposición a las fluctuaciones de los costes logísticos, el suministro y la demanda internacional./.

VNA
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